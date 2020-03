Mit Last Epoch könnte dem Steam-Hit Wolcen: Lords of Mayhem große Konkurrenz drohen. Bisher jedoch kam die Grafik noch nicht so gut an. Doch das ändert sich mit dem neuen Update.

Was ist Last Epoch? Das Hack ’n Slay Last Epoch bietet ein besonderes Feature: Zeitreise. Ihr erlebt die Spielwelt nicht nur in verschiedenen Epochen, sondern nutzt zudem Skills und Zauber, mit denen ihr die Zeit manipuliert. Beispielsweise ist es möglich, Gegner schnell einige Sekunden in die Zukunft zu schicken, damit ihr nicht gegen so viele auf einmal kämpfen müsst.

Daneben steht die Jagd nach Loot an. Ihr verbessert euren Helden und erlebt eine epische Geschichte.

Oben: So sieht Last Epoch jetzt aus

Unten: So sieht das Hack ’n Slay nach Update 0.7.7 aus.

Endlich bessere Grafik

Was war der bisher größte Kritikpunkt? Die Bewertungen von Last Epoch auf Steam liegen bei 87 % für die vergangenen 30 Tage. Das Hack and Slay kommt richtig gut an. Wäre da nicht die Grafik. Neben den Animationen wirkt vor allem die Beleuchtung nicht ganz so überzeugend. Licht und Schatteneffekte hat man einfach schon deutlich besser gesehen und auch die Landschaften könnten mehr Details vertragen.

Wie reagieren die Entwickler? Die Kritik stieß nicht auf taube Ohren. Im Gegenteil. Das Team kündigte jetzt ein neues Update an, welches sich auf eine verbesserte Grafik konzentriert. Version 0.7.7 bietet vor allem Optimierungen beim Beleuchtungssystem und fügt den Landschaften mehr Details hinzu. Das hat gleich einen überraschend positiven Effekt.

Ihr könnt euch selbst anhand von Vergleichs-Screenshots ein Bild machen. Man erkennt den Unterschied auf den ersten Blick. Gerade die Beleuchtung verpasst Last Epoch eine ganz andere Atmosphäre. Das Spiel wirkt viel moderner von der Optik her.

Es wird fleißig am Spiel gearbeitet

Was wird noch verbessert? Die Entwickler machen aber nicht bei der Grafik Halt. Denn auch neue Umgebungsgeräusche kommen hinzu. Dadurch wirkt die Spielwelt gleich viel lebendiger. Das kombiniert mit der besseren Grafik bedeutet für Last Epoch einen deutlichen Qualitätssprung nach vorne.

Wo hakt es momentan noch? Optisch sieht Last Epoch den neuen Screenshots zufolge schon deutlich besser aus. Aber die Animationen gehören noch zu den Punkten, an denen das Team nochmal ran müsste. Außerdem wünschen sich manche Spieler, jede neue Rüstung an der Spielfigur sehen zu können, was momentan noch nicht der Fall ist. An den Steam-Hit Wolcen kommt es trotz der Änderungen nicht ran.

Ebenso muss noch an der Performance geschraubt werden und natürlich gibt es noch einige Bugs. Dafür ist Last Epoch momentan aber noch in der Early-Access-Phase. Weitere Verbesserungen folgen also bis zum Release im vierten Quartal 2020.