Habt ihr Lust, das neue MMORPG Swords of Legends Online zum Release zu spielen? Dann macht mit bei unserer Verlosung und gewinnt eine Vollversion des Spiels.

Das ist Swords of Legends online: Das neue MMORPG entführt euch in eine asiatische Welt, die von finsteren Mächten bedroht wird. Das Kampfsystem ist action-orientiert und dynamisch. Ihr könnt euch in der offenen Spielwelt mit großen Weltbossen anlegen oder euch durch Raids und Dungeons des MMORPGs schnetzeln. Das alles wird euch in sehr hübscher Grafik präsentiert.

Um die ganzen Herausforderungen auch meistern zu können, müsst ihr euch für eine von 6 verschiedenen Klassen entscheiden:

Die Klassen haben je 2 Spezialisierungen, zwischen denen ihr außerhalb des Kampfes frei wechseln könnt. Jede Klasse kann man außerdem problemlos solo aufleveln. Im Endgame soll jede Klasse auf ihre eigene Art und Weise nützlich sein, sowohl im PvP als auch im PvE.

Holt euch die Vollversion

Das könnt ihr gewinnen: In Zusammenarbeit mit Gameforge verlosen wir Codes für insgesamt 5 Vollversionen von Swords of Legends Online. Die Codes haben folgende Inhalte:

3x Standard-Edition von Swords of Legends Online (39,99 €): enthält das vollständige Spiel

2x Deluxe-Edition von Swords of Legends Online (59,99 €): enthält das vollständige Spiel, Goldene Waffen-Skins und ein goldenes Kostüm mit Frisur





So sehen die Bonus-Gegenstände der Deluxe-Edition aus

So macht ihr mit: Um an der Verlosung teilnehmen zu können, benötigt ihr zunächst einen MeinMMO-Account. Meldet euch bei uns an, macht’s euch gemütlich und schreibt uns einen Kommentar, der auf folgende Frage antwortet:

Welche Klasse oder Klassen werdet ihr in Swords of Legends Online spielen?

Unter allen gültigen Kommentaren verlosen wir die oben genannten Preise. Berücksichtigt, dass Kommentare, die nicht auf die Frage antworten, an der Verlosung entsprechend nicht teilnehmen.

Die Verlosung endet am 8. Juli. Die Gewinner erhalten im Anschluss von uns Mails mit ihren Codes an die Mail-Adressen, die hier bei MeinMMO für die Accounterstellung verwendet wurden. Überprüft daher eure Postfächer und schaut auch sicherheitshalber in eurem Spam-Ordner vorbei.

