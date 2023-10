Wir suchen Verstärkung: Junior Video- & Live-Producer*in (m/w/d) Videoproduktion

Du würdest gern ein fester Teil des GamePro/GameStar-YouTube-Kanals werden? Dann haben wir hier die passende Gelegenheit für dich.

Die Video-Produktion der Webedia Gaming GmbH in München arbeitet direkt mit GameStar, GamePro und MeinMMO zusammen. Wir produzieren Videos und Livestreams für Europas größten Editorial-Gaming Channel “GameStar” auf YouTube sowie unseren reichweitenstarken Twitch Kanal “GameStar”.

Mit über 10 Produktionen pro Woche und vielen Events wie z. B. gamescom, CAGGTUS, Dreamhack oder anderen wichtigen Gaming-Messen, haben wir höchste Ansprüche an das Know-How, die Teamfähigkeit und Leidenschaft unserer Fachkräfte.

Als Junior Video- & Live-Producer*in bist du bei uns immer am Zeitgeist der Gaming-Welt. Du bist in der Lage, verschiedene Videoproduktionen gemessen an den jeweiligen Anforderungen umzusetzen. Dazu bist du sehr gut vertraut mit den verschiedenen Produktions-Apps. Du kannst nach Anleitung “klassischen” Videoschnitt ausführen, aber ebenso auch improvisiert und kreativ arbeiten. Du hast einen versierten Umgang mit Livestreaming Tools und Kameraführung. Video ist deine Leidenschaft, egal ob hinter der Kamera, im Schnitt oder in der Postproduktion.

WORAUF DU DICH FREUEN DARFST:

Du erstellst Video-Inhalte für unsere Websites und unsere GameStar YouTube Kanäle (Hauptkanal & GS Talk) in enger Abstimmung mit unseren Redakteuren und Content Creators

Effiziente Produktion von regelmäßigen, zeitkritischen Formaten wie z.B. Dreh und Postproduktion unseres täglichen News-Formats

Planung und Umsetzung von Livestreams für unsere internen Themen und Kundenprojekte

Dabei behältst Du die Zielsetzung immer im Blick

Du hilfst bei der Optimierung von Produktionsprozessen, indem du unsere Arbeitsabläufe hinterfragst, etablierte Workflows aufrechterhältst und Guides für wichtige abteilungsübergreifende Aufgaben erstellst

Du hilfst dabei, unsere Produktionen stetig zu verbessern, dabei produzierst Du selbst auch Assets wie Lower Thirds, Intros oder Stinger

WORAUF WIR UNS FREUEN DÜRFEN:

Du solltest bereits Erfahrung in der Videoproduktion gesammelt haben (Bspw: Eine Ausbildung zur Mediengestalter*in Bild & Ton oder ein praxisbezogenes Medienstudium mit Kamera-, Schnitt- und sonstigen Produktionsanteilen oder eine klassische Ausbildung im Broadcast-Bereich)

Du verfügst ebenso über Kenntnisse der neuesten Entwicklungen im Livestreaming und der Content Creation z.B. auf YouTube

Du bist kreativ und hast große Leidenschaft für das Thema “Video”

Dabei hast Du auch Erfahrungen mit kundenorientierter Arbeit gemacht

Es ist dir wichtig, die Ziele und Wünsche von Kunden und Partnern zu verfolgen

Als Teamplayer macht es dir Freude, Kollegen*innen Wissen zu vermitteln

Du kannst Feedback konstruktiv formulieren und bist dabei nicht konfliktscheu

Ebenso bist Du offen und empfänglich für Vorschläge und Input deiner Kollegen und sprichst Probleme offen an

Du setzt dich im Nachgang analytisch mit dem Erfolg deiner Produktionen auseinander

Erfahrungen mit Produktions Tools wie Adobe Suite (Premiere Pro, After Effects, Photoshop) oder DaVinci Resolve, VMix, OBS, Wirecast, Blackmagic ATEM und Kamera-Arbeit sind vorhanden – du solltest bereits mit mehreren Apps gearbeitet haben

Du hast grundsätzliche Erfahrungen mit Audio-Mixing und Mikrofonierung

ZUSÄTZLICH BEKOMMST DU VON UNS:

Die Mitarbeit in einem kreativen, kompetenten Team, das bereits seit über 10 Jahren erfolgreich und flexibel produziert

Mit Webedia befindest du dich in einem Umfeld, bei dem die größten Gaming-Marken Deutschlands unter einem Hut stecken (GameStar, GamePro, MeinMMO)

Schnelle Kommunikation dank flacher Hierarchien und viel Eigenverantwortung

Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice nach Absprache

Genauso gerne begrüßen wir dich hauptsächlich an unserem Standort in München. Hier gibt es eine sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (München Zentrum, direkt an der Haltestelle Heimeranplatz)

Ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf individuelle Bedürfnisse und Stärken zugeschnitten werden

regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern

30 Tage Urlaub

Modell zur betrieblichen Altersvorsorge

Nilo Health Betreuung für mentale Unterstützung im Arbeitsalltag

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine vollständige deutschsprachige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen über unser Online-Portal! Gerne auch per Video-Bewerbung. Bezieh dich in deinem Anschreiben gerne auf deine Erfahrungen in der Produktion, den Tools und wie du Erfolg definierst.