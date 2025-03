Was spielt der wichtigste Mann von Steam denn so?

Der Mitbegründer von Valve, der Firma hinter Steam, hat auf die Mail eines Fans geantwortet und erklärt, dass er gerade einen Survival-Shooter zum 4. Mal durchspielt. Ein Teil der Fans ist enttäuscht, weil er ihr Lieblings-Game und das größte Spiel auf Steam scheinbar völlig ignoriert.

Wer ist Gabe Newell?

Gabe Newell, im Netz auch oft einfach nur „Gaben“, hat Valve mitbegründet, die Firma hinter Steam. Er ist so etwas wie der Chef von Valve, auch wenn Valve keinen richtigen Chef hat.

Unter Gamern ist Newell sowohl eine Art Held als auch ein lebendes Meme. Er gilt als der „gute Mann“ im Gaming, der trotz seines Erfolges super bodenständig ist.

Ein Grund für seine Beliebtheit unter Gamern ist seine Nähe zu den Leuten. Gabe Newell weiß, was die Leute wollen und antwortet ab und an sogar selbst auf Fan-Mails. Ende 2024 hat er einem Fan dutzende Autogramme zum Geburtstag geschenkt, jetzt antwortet er auf eine simple Frage.

Das zockt Gabe Newell gerade so: Ein Spieler hat Newell in einer Mail schlicht gefragt, was der Steam-Chef denn gerade so zockt. Die Antwort: „In letzter Zeit habe ich viel Stalker 2 gezockt. Ich sollte morgen das vierte Ende haben und dann schaue ich mal, was ich danach spiele.“

Stalker 2 ist ein Survival-Shooter im nuklear verseuchten Chornobyl. Das Spiel ist im November 2024 in einem technisch eher schlechten Zustand erschienen, wobei die Entwickler erklärt haben, warum der Shooter kaputt erscheinen musste.

Der geteilte Beitrag mit Newells Antwort auf Reddit hat innerhalb weniger Tage über 36.000 Upvotes und hunderte Kommentare erhalten. Die Nutzer feiern den Valve-Gründer für seine Antwort – aber zumindest ein Teil der Fans ist etwas geknickt über die Spiele-Wahl.

„Wir müssen von Gabe lernen“

Der ursprüngliche Post auf Reddit zeigt allerdings einen kleinen Seitenhieb: Gabe Newell habe ausgerechnet vom größten Spiel auf Steam, Counter-Strike: Global Offensive, jedes größere Turnier ausgelassen und nie besucht.

Beim zweitgrößten Spiel von Valve selbst und ebenfalls einem der größten auf Steam, Dota 2, sei er dagegen jedes Mal persönlich da und halte die Eröffnungs-Rede:

Ich bin nicht sicher, ob er das immer noch tut, aber er hat viel Dota gespielt. Das ist der ganze Grund, warum er so sehr in The International involviert ist und jedes Jahr seine Eröffnungsrede hält, während er nie bei einem Counter-Strike Major war. Da steht er einfach nicht so drauf. yet-again-temporary auf Reddit

In den Kommentaren amüsieren sich die Leute aber vor allem darüber, dass Newell überhaupt antwortet. Viele stellen sich vor, dass Gabe Newell nach seinem Riesen-Erfolg einfach entspannt zockt und wenn ihm langweilig ist, ein paar Fan-Mails durchgeht und zufällig auf irgendwelche antwortet.

Man könne aber durchaus von Newell lernen: Während viele irgednwie ständig im gleichen Spiel versumpfen, spiele der Valve-Chef seine Games wenigstens durch. Dann wieder wisse man nicht, was so auf Newells Pile of Shame liege …

Andere stellen den Erfolg von Steam in den Fokus. Newell warte darauf, bis die Konkurrenz endlich etwas mache, worauf er reagieren müsse und zocke so lange eben. Nur schieße sich die Konkurrenz durchgehend selbst ins Bein. Dabei war Valve nicht immer so erfolgreich.

Newells Mail-Adresse ist öffentlich einsehbar und ein Nutzer merkt an, in seinem Announcer-Pack für Dota 2 rufe er sogar dazu auf, ihn über die eigenen Rampages zu informieren. Offenbar hat der Valve-Chef also nichts gegen Fan-Mails – und war sogar noch offener mit seinen Daten: Gabe Newell verriet die Anmeldedaten für seinen Account auf Steam, um zu beweisen, wie sicher seine Plattform ist