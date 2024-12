„Bestes Geburtstags-Geschenk“ – Junge wandte sich mit einer Bitte an den Chef von Steam und Gabe Newell antwortete

Gabe „Gaben“ Newell (62) ist Mitgründer des Gaming-Giganten Valve, der Firma hinter Steam. Er gilt zudem als cooler Typ, der auch mal persönlich auf Nachrichten antwortet.

Was war das für eine Bitte? Wie der Reddit-Nutzer NewVillage6264 in einem Post vom 30.12.2024 berichtet, schrieb er vor 13 Jahren anlässlich seines 13. Geburtstags eine E-Mail an Gabe Newell, um ihn um ein Autogramm zu bitten.

Tatsächlich habe er damals eine Antwort von dem Steam-Chef bekommen – und sogar noch sehr viel mehr als nur ein Autogramm.

Warum ein Autogramm, wenn man Dutzende haben kann?

Was bekam er? Laut NewVillage6264 erhielt er zunächst einmal eine E-Mail, die Gabe Newell an den Chef der Merchandise-Abteilung geschrieben und in der er ihn CC gesetzt hatte. Darin forderte er, „den Jungen zu versorgen.“

Schließlich habe er eine Ausgabe von „The Sacrifice“ bekommen, einer Sammlung von Graphic Novels aus den Universen der Valve-Spiele Left 4 Dead, Team Fortress und Portal. Darin hatte nicht nur Gaben unterschrieben, sondern auch dutzende andere Mitarbeiter.

Obendrauf gab es noch ein signiertes Mauspad.

Den Post seht ihr hier – erkennt ihr einige der Überschriften?

Für NewVillage6264 sei es das wahrscheinlich beste Geburtstags-Geschenk, das er jemals erhalten habe. Mit fast 17.000 Upvotes auf Reddit scheinen zahlreiche Nutzer das ähnlich zu bewerten.

In den Kommentaren drücken viele ihre Bewunderung für das besondere Geschenk aus, gepaart mit mehr oder weniger subtilen Hinweisen, dass man vielleicht ein ganz kleines bisschen neidisch sei. Für sie zeigt die Aktion einmal mehr, was für ein cooler Typ hinter dem Software-Unternehmen steckt.

