Die Firma hinter Steam hat seit über 20 Jahren keinen echten Chef und ist damit extrem erfolgreich

Mehr zu Gabe Newell: Steam-Boss Gabe Newell nutzt kein WASD, sondern viel lieber ESDF. Doch was ist das überhaupt und warum ist diese Tastenkombination so beliebt? Mehr dazu direkt auf MeinMMO: Gabe Newell mag WASD nicht, verwendet viel lieber eine andere Kombination für seine PC-Spiele

Das ist übrigens auch der Grund, warum die Mitarbeiter von Spielen bei Valve, etwa bei Portal 2, in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind, ohne Hinweis auf das Team, dem sie angehörten, oder den Beitrag, den sie zur Entwicklung geleistet haben. Denn es kann passieren, dass ein Mitarbeiter in mehreren Bereichen die Entwicklung unterstützt hat.

Was sagt Newell dazu? Die Kollegen von 3Djuegos.com berichten, dass Gabe Newell einräumt, dass das Arbeitsmodell von Valve keineswegs für jeden geeignet sei. Außerdem würde man bereits bei der Einstellung von Personal darauf achten, dass die neuen Mitarbeiter flexibel genug sind, um in mehreren Bereichen zu glänzen.

Entsteht ein bestimmtes Projekt oder eine Idee, dann haben diese Gruppen erst einmal einen Leiter. Aber selbst diese Rolle ist sehr ungenau geregelt und bleibt oft nur so lange bestehen, bis sie wieder mit einem anderen tauschen, weil sie lieber direkt an ihrem Projekt arbeiten wollen.

