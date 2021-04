Schade ist, dass man das Kabel der Tastatur nicht abnehmen kann und die Tastatur keine zusätzlichen Anschlüsse bietet. Ich kann also mein Headset, meine Maus oder andere Geräte nicht direkt an der Tastatur anschließen.

Das sind die Nachteile: Das offene Design der Tastatur ist zu Beginn etwas ungewohnt. Denn die Tasten liegen dadurch etwas höher, da die Switches nicht im Gehäuse verschwinden. Vor allem in den ersten Wochen habe ich mich ständig vertippt oder habe die Windows-Taste mit dem Handballen erwischt. Das war vor allem am Anfang nervig, aber ich hab mich schnell an das Design gewöhnt.

Für einen anderen Test hatte ich mir jetzt eine günstige Gaming-Tastatur von Sharkoon bestellt und war selbst überrascht, wie deutlich der Unterschied zwischen den sehr günstigen und den hochwertigen Titan-Switches ausfällt. Vor allem bei Haptik und Lautstärke merkt man den Unterschied. Das ist in etwa so, als wenn ihr von einem Feldweg auf eine asphaltierte Straße fahrt.

Was sind Tastatur-Switches? Switches geben liegen unter den Tasten und geben eure Befehle an den Computer weiter. Es gibt bei Switches für Tastaturen drei Farben: Rot, Blau und Braun. Blaue Switches sind spür- und hörbar und rote sind extrem leichtgängig und benötigen kaum Kraft. Braune Schalter bieten ein taktiles und spürbares Feedback und stellen damit einen guten Mittelweg für Gamer dar, die neben dem Spielen auch viel tippen müssen. Roccats Titan-Switches liegen irgendwo zwischen den braunen und roten “CHERRY MX”-Schaltern.

Mit diesen Überlegungen bin ich dann in den örtlichen Fachhandel gelaufen und hab mir Tastaturen angesehen. Am Ende konnten mich zwei Hersteller überzeugen.

Das ist meine Situation: Ich arbeite und spiele gern an meinem Desktop-Rechner und sitze auch sonst viel am Schreibtisch. Aus diesem Grund hatte ich mir dieses Jahr eine Schreibtischlampe für 30 Euro gekauft .

Insert

You are going to send email to