Wer Zenimax‘ MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) auf Xbox One oder Playstation 4 spielt, der muss heute etwas Zeit für einen großen Download einplanen.

Was ist das für ein Download? Im Grunde handelt es sich um das komplette Spiel. Zenimax führt eine Entschlackungskur für ESO durch. Nach dieser soll das MMORPG weniger Platz auf der Festplatte wegnehmen, schneller laden und Patchvorgänge anpassen.

Dies ist aber nicht mit einem Update möglich, weswegen der gesamte Client mit einer Größe von etwa 64 GB neu heruntergeladen werden muss.

In der neuen Story des MMORPGs ESO bekommt ihr es mit Vampiren zu tun.

Wartungsarbeiten mit großem Download

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten heute an? Laut offiziellem Forum von ESO findet die Serverwartung bis 17 Uhr statt. Anschließend steht euch das Update zur Verfügung. Der Download auf eurer PS4 und Xbox One beginnt automatisch, sobald die Server nach den Wartungsarbeiten wieder online sind.

Die Wartungsarbeiten gelten sowohl für den US- als auch für den EU-Megaserver.

Wie groß genau ist der Download? Eine genaue Größe steht bisher nicht fest. Auf dem PC war die Datei 64,22 GB groß. Es ist davon auszugehen, dass auch der Download für PS4 und Xbox One eine ähnliche Größe besitzt.

Wie lange dauert der Download? Je nach Geschwindigkeit eurer Internetverbindung müsst ihr schon ein paar Stunden einplanen. Es geht dabei nicht nur um den Download an sich, sondern zudem um die neue Installation des MMORPGs. Und diese dauert ebenfalls ihre Zeit, vor allem, wenn in eurer PS4, beziehungsweise Xbox One noch eine reguläre Festplatte und keine schnelle SSD arbeitet.

Das ist also normal? Ja. Der Download ist zwingend notwendig. Ihr kommt also nicht drum herum. Allerdings sollte ESO anschließend besser laufen. Startet bei euch also der große Download, dann müssts ihr nicht erschrecken.

Der Beginn einer neuen Story

Gibt es eine Entschädigung für den Aufwand? Ja. Ihr erhaltet ein kostenloses Pet, den roten Fackelkäfer. Er erscheint nach den jetzigen Wartungsarbeiten kostenlos im Kronen Shop bei den friedlichen Begleitern. Ihr müsst ihn euch bis zum 24. März holen.

Was bringt der Download noch mit? Neben dem neuen Client ist auch das aktuellste Update dabei. Ebenso startet heute der neue DLC Harrowstorm für die Konsolen. Dieser läutet die nächste große Story von The Elder Scrolls Online ein, „Das Schwarze Herz von Skyrim“.

Das MMORPG ESO bereitet sich auf den Release der nächsten großen Erweiterung Greymoor vor.