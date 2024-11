Warcraft III: Reforged wurde nochmal „reforged“ – Das Update, das alle wollten

Der große Schandfleck von Blizzard wurde bereinigt. Warcraft III: Reforged ist endlich das Spiel, was die meisten sich gewünscht haben.

Als Warcraft III: Reforged vor einigen Jahren veröffentlicht wurde, war der Aufschrei in der Gaming-Community groß. Das legendäre Strategie-Spiel, das für viele noch heute eines der besten RTS der Welt ist, wurde durch das Update verschlechtert und zahlreiche Versprechen nicht eingehalten. Jetzt, zum 30. Jahrestag von Warcraft, hat man der Community ein Geschenk gemacht und Warcraft III endlich das Update verpasst, das es schon lange verdient hat.

Beim Live-Stream der Warcraft Direct wurde das angekündigt, was nach einem Leak vor wenigen Tagen bereits vermutet wurde. Das Strategie-Spiel „Warcraft III: Reforged“ bekam noch am gestrigen Abend das große Update auf Version 2.0 und bringt damit viele Updates, die sich Fans bereits seit Jahren wünschen.

Was ist neu an Version 2.0? Die Änderungen sind zahlreich. Das auffälligste Feature dürfte allerdings sein, dass es nun eine dritte Grafik-Option gibt. Abgesehen von der „klassischen“ Grafik und (umstrittenen) Reforged-Grafik gibt es nun eine dritte Option, nämlich eine hochauflösendere Classic-Grafik. Alle Texturen für Einheiten, Gebäude und Grafik-Effekte wurden aufgemotzt. So sehen die Einheiten deutlich besser aus, behalten aber ihren klassischen Warcraft-Look bei.

Wer möchte, kann diese Grafik-Arten aber auch mittels „Mix&Match“ kombinieren und anpassen, wie man es am liebsten hätte, um einen ganz eigenen Look zu kreieren.

Weitere große Neuerungen sind vor allem an der Menüführung, der Beleuchtung im Spiel oder dem gewerteten Spielmodus zu finden. So gibt es nun ein Level-System (das jede Saison resettet) und zahlreiche kleine Interface-Verbesserungen – wie etwa eine Anzeige dafür, wie viele Einheiten gerade in einer Goldmine arbeiten.

Das Update kommt vor allem bei der aktiven Community des Spiels gut an, die Warcraft III vor allem aufgrund der kompetitiven Elemente spielt.

Neuer Glanz für Warcraft 3: Reforged – gefällt es euch?

Warcraft I und Warcraft II in neuer Grafik – direkt veröffentlicht

Doch für RTS-Fans war nicht nur das Update von Reforged eine Neuerung, sondern auch die modernisierte Rückkehr von zwei weiteren Spielen. Denn gleichzeitig hat Blizzard die Klassiker „Warcraft: Orcs & Humans“ sowie „Warcraft II: Tides of Darkness“ neu aufgelegt als „Warcraft I: Remastered“ und „Warcraft II: Remastered“.

Die beiden Spiele sind wahre Klassiker, waren inzwischen aber deutlich angestaubt. Blizzard hat ihnen nun eine Generalüberholung verpasst, ganz ähnlich wie das auch bei StarCraft: Remastered der Fall war: Neue Grafik mit deutlich besserer Auflösung, ein verbessertes Interface und neue Komfort-Funktionen – wie etwa die Möglichkeit, mehrere Einheiten als bisher zusammenzufassen und zu kontrollieren.

Wer die Anfänge der Geschichte von Warcraft erleben und die ersten Missionen der einfallenden Orc-Horde auf Azeroth nachspielen möchte, kann sich beide Spiele jetzt im Battle.net-Shop kaufen, für 9,99 € und 14,99 € – alternativ auch als Teil der „Battle Chest“-Edition, in der auch Warcraft III: Reforged vorhanden ist, für 40 €.

Das Ganze ist natürlich kein Ersatz für ein vollkommen neues Warcraft-Strategiespiel, aber Fans der ersten Teile dürften hier zumindest die volle Ladung Nostalgie bekommen – und jüngere Generationen haben nun endlich eine Möglichkeit, die Anfänge der beliebten Spielwelt kennenzulernen.

