Heute Abend läuft die Warcraft Direct mit vielen neuen Infos – So schaut ihr zu

World of Warcraft wird 20 Jahre und schwingt die Nostalgie-Keule. In diesem Trailer sind alle Highlights.

In WoW könnt ihr den aktuellen Raid jetzt selbst nerfen – So geht’s

Weil die Mieten so hoch sind, ist ein Mann in ein Hotel eingezogen: Er zahlte für die erste Nacht und wohnte fünf Jahre lang umsonst

Außerdem soll es noch eine „besondere“ Ankündigung für World of Warcraft geben – was auch immer das heißen mag.

Was wird da vorgestellt? Konkrete Informationen zu den Enthüllungen gibt es noch nicht. Allerdings gab es im Vorfeld bereits einige Leaks und logische Schlussfolgerungen, worauf man sich freuen kann. Seht diese Punkte also mit etwas Vorsicht:

In WoW könnt ihr den aktuellen Raid jetzt selbst nerfen – So geht’s

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to