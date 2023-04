Viking Rise: 5 Gründe, warum sich Wikinger-Fans das Aufbauspiel ansehen sollten

Wer Wikinger und deren Stil samt Setting mag, der wird am Aufbau-Spiel Viking Rise nicht vorbeikommen. Erfahrt hier, warum sich das neue Game lohnt.

Was ist Viking Rise? Viking Rise ist ein Multiplayer-Online-Aufbau-Strategiespiel mit Wikinger-Thema von IGG. Euer Clan von Nordleuten ist an einer fremden Küste gelandet, um neues Land zu erschließen. Doch dort lauern viele Gefahren, darunter gruselige Kreaturen aus der Unterwelt Niflheim sowie kolossale Monsterviecher, die wertvolle Ressourcen bewachen.

Um zu überleben und eine neue Existenz zu gründen, baut ihr Ressourcen ab, organisiert eure Siedlung, errichtet Befestigungen und bildet Truppen aus. Damit verteidigt ihr euch gegen Überfälle und geht auf Erkundung. Wenn ihr alles richtig macht, euch der Allvater hold ist und Loki nicht dazwischenfunkt, wächst und gedeiht eure Wikingersiedlung und ihr könnt bald weitere Helden anlocken und so noch mächtiger werden.

Wann und wo kommt es raus? Viking Rise könnt ihr ab dem 14. April auf Android-Geräten über den Play Store sowie für iOS herunterladen und zocken.

“Walhalla ruft!” – Darum lohnt sich das Wikinger-Game

Das aufregende neue Wikinger-Game lockt mit Walhalla, aber bevor ihr zusammen mit Odin, seinen Walküren und den tapferen Einherjern speisen und kämpfen dürft, gilt es sich im Spiel zu beweisen. Die folgenden Aspekte des Spiels lohnen sich für jeden Wikinger-Fan.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Detaillierte, realistische Grafik

Quietschbunte Comic-Grafik passt nicht zu herben Wikinger-Kriegern! Daher haben sich die Entwickler bei Viking Rise für eine realistische, bodenständige Optik entschieden. So wird die Wikinger-Welt durch zahlreiche Details und Effekte erst richtig lebendig.

Egal ob ihr mächtige Methallen aus dem Boden stampft, eure Arbeiter Bäume fällen oder eure tapferen Krieger in der Wildnis schauriges Getier umhauen, alles im Spiel sieht gut aus und bietet eine immersive Wikinger-Atmosphäre, in die man gerne eintaucht.

Einzigartiges Fantasy-Wikinger-Setting

Wikinger gehen immer und wenn man die grimmigen Nordleute und ihren Mythenreichtum mit weiteren Fantasy-Elementen kombiniert, wird alles noch besser. Daher haben die Entwickler von Viking Rise eine kluge Entscheidung getroffen und ihrem Spiel eine ordentliche Portion Fantasy verpasst.

Ihr plündert im Spiel also nicht irgendwelche hilflosen angelsächsischen Mönche aus, sondern legt euch in der Wildnis der neuen Welt mit schaurigen Kreaturen der nordischen Mythologie an. Wundert euch nicht, wenn ihr im Wald auf grauslige Wesen aus Niflheim trefft oder euch Wölfe begegnen, die getrost Abkommen des legendären Fenrir sein könnten.

Fesselnde Mischung aus Aufbau- und Strategiespiel

Ihr startet in der neuen Welt von Viking Rising mit ein paar Nordleuten und überschaubaren Ressourcen. Auf den Rat eurer Anführer hin baut ihr Holz und Stein ab und errichtet erste Langhäuser und Wirtschaftsgebäude. So baut ihr eure Siedlung immer weiter aus, bis ihr irgendwann einmal eine Wikinger-Metropole errichtet habt, die dem legendären Haithabu in nichts nachsteht.

Doch die prächtigste Siedlung ist nichts wert, wenn jeder dahergelaufene Gegner sie mit ein paar gut gezielten Fackelwürfen niederbrennen kann. Daher solltet ihr eure Krieger auf Trab halten und Verteidigungsanlagen bauen. Die halten vorwitzige Gegner ab und erlauben euch Zeit, einen Gegenangriff zu organisieren. Ist eure Siedlung erstmal sicher, dann könnt ihr mit euren Kriegstrupps auch die Umgebung erkunden und weitere Reichtümer erbeuten. Dazu ist es möglich, mit Schiffen die Meere zu befahren und andere Spieler zu überfallen.

Motivierendes Heldensammeln

Ein Highlight der Kämpfe sind eure Helden. Denn ein Trupp bärtiger Axtschwinger ist zwar cool, aber noch besser ist es, wenn ihr einen mächtigen Helden habt, der die Jungs ins Gefecht führt. Die Helden sehen dabei nicht nur schick aus, sie haben auch besondere Fähigkeiten.

So gibt es Helden, die mit ihrer Axt ganze Gruppen von Feinden umholzen oder Seherinnen, die euch mit düsterer Magie beistehen. Ihr startet schon zu Spielbeginn mit ersten Helden und könnt euch später neue Heroen freispielen.

Multiplayer-Dungeons

Viking Rise bietet auch einen sozialen Aspekt. Ihr könnt euch mit anderen Spielern zu Allianzen zusammenschließen und damit Multiplayer-Dungeons bestreiten. Hier fechten die Spieler gegen Bosse und um den Besitz von göttlichen Reichen.

Dabei gilt es, starke Verbündete zu finden und sich im Gefecht gegen die anderen Allianzen durchzusetzen. Ihr bekommt letztlich einen spannenden Mix aus harten Schlachten und sozialen Elementen spendiert, wenn ihr an diesen Multiplayer-Aktivitäten teilnehmt.

Wenn euch all diese starken Features neugierig gemacht haben, dann zückt eure Smartphones und registriert euch noch heute für Viking Rise!