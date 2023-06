Nach 10 Jahren kommt endlich wieder ein 2D-Sonic! Sieht richtig gut aus, bringt Fan-Liebling zurück

Auf dem Summer Game Fest 2023 wurde mit Sonic Superstars ein neues Spiel mit dem berühmtesten blauen Igel der Welt angekündigt und Fans freuen sich.

Was ist das für ein Spiel? Sonic Superstars ist ein neuer 2D-Plattformer, der bereits im Herbst 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam und Epic Games Store erscheinen soll.

Das Spiel lässt den blauen Igel in moderner Grafik erscheinen und ist das erste 2D-Spiel mit Sonic seit 10 Jahren. Zuletzt erschien Sonic in dem 2010 veröffentlichten “Sonic the Hedgehog 4” in einer zwei dimensionalen Spielwelt.

Zudem erhält Sonic Superstars einen Online-Multiplayer, den ihr mit bis zu drei Spielern spielen könnt. Neben Sonic besteht demnach die Möglichkeit in weitere bekannte Charaktere des Sonic-Universums zu schlüpfen, darunter Tails, Knuckles und Amy Rose. Auch Fan-Liebling und Cowboy-Wiesel Fang ist dabei.

Was sagen Fans? Sonic-Fans freuen sich auf YouTube über die Ankündigung des neuen Spiels. Besonders die Grafik und der Multiplayer sind ein heißes Thema – genauso wie die Rückkehr von Fang.

MSPerfect-xi8yo: „Es kommt mir so vor, als würde ich das jedes Mal sagen, aber vielen Dank, dass ihr uns ein großartiges Franchise beschert habt, SEGA. Das bedeutet eine Menge.“

bluestar5812: „Ich hatte den ganzen Trailer über ein breites Grinsen im Gesicht. Das fühlt sich frisch, neu und selbstbewusst an. Inspiriert von den Klassikern, aber seinen eigenen Weg gehend. Kann es kaum erwarten, es zu spielen.“

Cesclarenas: „Das ist mal ein Sonic-Spiel, das wirklich fantastisch aussieht.“

rippedbarny: „Das ist so cool! Der Kunststil und die Animationen sind unglaublich, die neuen Kräfte passen zu Sonic, und Amy bekommt diesmal sogar eine Rolle! Ich bin so froh darüber!“

Harper_1984: „Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass sie so lange gebraucht haben, um einen Online-Multiplayer für ein Sonic-Spiel zu entwickeln.“

DJBoo73: „Fang kommt endlich zurück (via Reddit).“

Auf dem Summer Game Fest wurde nicht nur Sonic Superstars angekündigt, es gab zahlreiche weitere Trailer zu verschiedenen Spielen. Eine Zusammenfassung des Events findet ihr in unserem Liveticker auf MeinMMO:

Live-Ticker zum Summer Game Fest 2023 – Alle Infos und Trailer