Der neue Pokémon-Trailer ist ein Musikvideo von Ed Sheeran – Zeigt spannende, neue Formen

Der Release von Pokémon Karmesin und Purpur ist nicht mehr lange hin und ein neuer Trailer soll Spieler schon mal auf die Spiele einstimmen. Dazu hat man sich Unterstützung von Ed Sheeran geholt, zeigt aber auch neue Inhalte.

Was ist das für ein Trailer? Der Trailer erschien etwas mehr als eine Woche vor dem offiziellen Release von Pokémon Karmesin & Purpur – die Veröffentlichung steht am 18. November an.

Das Gameplay und die Cutscenes im Trailer werden dabei von dem Pop-Song „Celestial“ von Ed Sheeran untermalt, was vielleicht erstmal ungewöhnlich wirkt. Der Song wurde allerdings schon im September 2022 in einer Kooperation des Sängers und Pokémon veröffentlicht, und auch im älteren, offiziellen Video zum Song spielen Pokémon eine große Rolle (via YouTube).

Ansonsten fasst der Trailer einiges zusammen, was bereits bekannt war. Doch zwei Monster-Formen machen im Trailer besonders auf sich aufmerksam.

Donphan aus der Zukunft und Vergangenheit?

Was sind das für Formen? Im Trailer sind kurz zwei Zeichnungen zu sehen, die neue Monster-Formen zeigen, die an das Monster Donphan erinnern. Eines sieht dabei eher prähistorisch aus, während das andere eher futuristisch daherkommt. Beide Monster werden im Trailer auch kurz in „real“ gezeigt.

Die neuen Formen

Diese Formen wurden in Berichten je nach Version im „Karmesinbuch” oder dem „Purpurbuch“ festgehalten, erklärt die offizielle Website (via pokemon.com). Bei der „Vergangenheitsform“ im Karmesinbuch wird die Form als „Riesenzahn“ beschrieben, im Purpurbuch hingegen wird über das „Monster namens Eisenrad“ berichtet.

Anzunehmen ist, dass die Formen Versions-exklusiv sein könnten – ähnlich wie bei den Legendären Koraidon und Miraidon. Pokémon Karmesin steht dabei für die Vergangenheit, Purpur für die Zukunft.

Was steckt noch im Trailer? Verschiedene Monster werden gezeigt, wie etwa:

Die Starter und die neuen Legendären

Der überraschend gruselige GeisterHund „Gruff“

Die neue Girafarig-Entwicklung

Das Schweinchen „Ferkuli”, das mit seinem englischen Namen alle begeisterte

Das neue Monster Gierspenst, das letztens arglose Spieler in Pokémon GO verfolgte

und viele mehr.

Darüber hinaus werden das neue Tera-Kristall-Feature und auch die Raids vorgestellt, die ihr mit Freunden absolvieren könnt.

Dort werden beispielsweise die Tera-Kristall-Formen von Katapultra, Dedenne, Scherox und Gengar als mögliche Gegner vorgestellt. Was hingegen noch fehlt, sind die Entwicklungen der Starter-Pokémon – die sind bislang noch unbekannt.

Was haltet ihr von dem neuen Trailer? Erzählt es uns in den Kommentaren!