Razer stellt Gaming-Handheld vor – Seht euch den Razer Edge im rasanten Trailer an

Was kann man damit spielen? Razer setzt auf Android als Betriebssystem und geht damit einen ähnlichen Weg wie Logitech bei seinem G Cloud. Ihr könnt also mit dem Edge vor allem Mobile-Games zocken und Streaming-Dienste wie den Xbox Game Pass, GeForce Now oder SteamLink verwenden. Ihr könnt also keine Windows-Games auf dem Gerät installieren.

Bis auf diese kleinen Unterschiede ist in allen drei Geräten die gleiche Hardware verbaut. Sowohl in der Wifi-, Founders- als auch 5G-Variante steckt der neue Snpadragon-Prozessor G3x Gen, ein Display mit Full-HD+ und 144 Hz. Akku, interner Speicher (128 GB) und Größe des Arbeitsspeichers (8 GB) sind ebenfalls identisch.

Was ist das für ein Gerät? Der neue Handheld sieht erst einmal wie ein Handy aus, an welchen der bereits bekannte Razer-Kishi-Controller angeschlossen wird. Razer hat außerdem nicht nur ein Gerät, sondern gleich 3 Varianten vorgestellt:

Mit Razer hat jetzt ein weiterer Hersteller ein neues Gerät für Mobile-Gamer angekündigt. MeinMMO stellt euch vor, was Razer genau präsentiert hat und was mobiles Gaming von Razer kosten soll.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Insert

You are going to send email to