Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Die Reichweite von Streamern und YouTubern ist mittlerweile sehr groß geworden. Deshalb werden bei Spielen gerne Synchronrollen an berühmte Livestreamer und Videoproduzenten vergeben, um die Spiele zu promoten. Wir haben euch in einem kurzen Video 5 berühmte deutsche Twitch-Streamer zusammengestellt, die ihr in diversen Videospielen hören könnt.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Insert

You are going to send email to