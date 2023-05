Der neue Trailer von Clash of Clans landet in den YouTube-Trends auf Platz 1 – „Hoffentlich kommt irgendwann ein Film“

Das MMO-Strategiespiel Clash of Clans bekommt eine Überarbeitung seines „Builder Base“-Modus. Der dazugehörige Trailer begeistert die Fangemeinde mit seinen Animationen so sehr, dass sich einige einen ganzen Film wünschen.

Das Entwicklerteam von Supercell hat mit seinem neuesten Trailer zu Clash of Clans wieder einmal einen Hit gelandet. Das Video sammelt innerhalb von nur einem Tag ganze 3,3 Millionen Aufrufe und landet damit auf Platz 1 der YouTube-Trends. Zum Vergleich: Platz 2 kommt aktuell auf nur 221.379 Aufrufe (via YouTube).

Was ist an dem Video so besonders? Zahlreiche User loben in den Kommentaren den Animations-Stil des Videos. Die Animationen begeistern einige Fans so sehr, dass sie hoffen, „eines Tages einen Animations-Film“ zu Clash of Clans zu sehen. Als Beispiel wird der Bogenschütze genannt, der zum Ende des Videos unter seinem Umhang verschwindet und sogar unsichtbar wird.

Schon die letzten Trailer konnten die Fans mit ihren Animationen zum MMO-Strategiespiel überzeugen. Viele der Videos, die im letzten Jahr hochgeladen wurden, haben die Marke von 1 Million Klicks geknackt.

Des Weiteren schwärmen viele Fans von den Updates, die Entwickler Supercell im Laufe der letzten 11 Jahre veröffentlicht hat.

Was ist Builder Base? Der Builder Base-Modus ist losgelöst von der Hauptbasis. Der größte Unterschied liegt in den Kämpfen. In diesem Modus greifen zwei Spieler zeitgleich die jeweils andere Basis an. Es gibt zudem Gebäude und Truppen, die sich vom Hauptmodus unterscheiden.

Welche Dinge ihr am Anfang im Blick haben solltet, verrät euch unser Guide:

Was ändert sich mit Version 2.0? Das Update auf die neue Version ist vor allem für die Spieler gedacht, die schon einige Zeit im Spiel verbracht haben. Mit der Zeit wächst die Basis auf eine stattliche Größe an und verliert dadurch an taktischen Möglichkeiten.

Deshalb will das Entwicklerteam durch einige Anpassungen dafür sorgen, dass Spieler mit größerem Spielfortschritt wieder einen Anreiz haben, ihre Basis weiter auszubauen.

Alle Spieler, die ihre Meisterhütte auf Level 6 oder höher haben, erhalten deshalb einen zweiten Bauplatz. Außerdem werden neue Truppen automatisch auf ein höheres Level gehoben, sobald sie vom Spieler freigeschaltet werden. Der Skelettballon wird beispielsweise schon mit Level 11 freigeschaltet.