Valorant nerft in neuem Update 1.08 die Agentin Raze – Patch Notes

Wann genau die Änderungen an der Operator kommen und wie sie ausfallen werden, steht also nicht fest. Trotzdem dürften sich viele Spieler über die Ankündigung freuen.

Was änderte sich an den Waffen? Mit Patch 1.08 gab es einen Buff für die Guardian, die sie stärker machen soll. Trotzdem sagen die Entwickler selbst, dass es die Waffe danach noch nicht mit der Vandal oder der Phantom aufnehmen kann. Sie soll jedoch eine günstigere Alternative darstellen:

Weitere Änderungen an Agenten gab es jedoch nicht. Welche Agenten derzeit am stärksten sind, verrät euch unsere Tier List .

Was ändert sich an Raze genau? Durch das neue Update wurde das Sprengstoffpack abgeschwächt, sodass es nun die Möglichkeit zum Kontern gibt, beispielsweise indem man darauf schießt:

Wie steht es um die Agenten in Valorant? Laut Riot sollen Sage und Killjoy nach den letzten Änderungen nicht mehr ganz so häufig gespielt werden, wie zuvor. Gleichzeitig werden Breach und Viper immer gefragter.

In Valorant erschien heute der neue Patch 1.08, der eigentlich schon 24 Stunden vorher kommen sollte. Er enthält kleinere Änderungen und das Versprechen, dass Änderungen an der Waffe Operator geplant sind.

