Valorant wird von dem Twitch-Streamer Ster hart ins Gericht genommen. Der einstige Team-Fortress-YouTuber findet, dass Riots neues Spiel ein seelenloses Versatzstück sei und niemand es wirklich spielen wolle. Doch ist das wirklich so? Wir von MeinMMO sind der Sache nachgegangen.

Wer ist Ster? Ster gilt als einer der einflussreichsten YouTuber zum Thema Team Fortress 2. Mittlerweile treibt er sich primär als Streamer bei Twitch herum. Dort hat er über 300.000 Follower und spielt unter anderem Skyrim und den Team-Shooter Paladins.

Was hat Ster über Valorant gesagt? In einem Stream zu Paladins auf Twitch (via Twitch) äußerte sich Ster äußerst kritisch über Riots Team-Shooter Valorant:

Valorant wurde quasi in einem Labor von einem Wissenschaftler entworfen und mit allem ausgestattet, was man sich für erfolgreichen Spiel vorstellen kann. Aber es hat keine Seele und niemand will es wirklich spielen. Aber es hatte genug Marketing von Riot, so dass jeder auf die Idee gebracht wurde, dass er es unbedingt spielen soll. Und es ist einfach scheiße!

Ist Valorant wirklich nur ein PR-Hype ohne Seele?

Ster glaubt, dass Valorant ohne Leidenschaft und Seele am Reißbrett erfunden wurde und man lieblos einfach alle Zutaten eines vermeintlich erfolgreichen Spiels zusammengerührt habe. Die vermeintliche Popularität des Spiels – immerhin sprengte Valorant in der Beta Twitch-Rekorde – sei nur auf die Marketing-Macht von Riot und den kontroversen Twitch-Drops zurückzuführen.

Valorant im Release-Interview: „Wir hatten nicht die Absicht, Twitch zu zerstören“

Was sagen die Umfragen zu Valorant?

Doch ist dem wirklich so? Wenn Ster recht hat, müsste es im Netz negative Statements zum Spiel hageln und Umfragen entsprechend mies ausfallen. Daher haben wir von MeinMMO uns mal die Meinungen und Umfragen zum Spiel angesehen:

Das sagen die Leser von MeinMMO: Unsere eigene Umfrage zu Valorant ist recht eindeutig. Eine Umfrage zum Thema „werdet ihr Valorant nach dem Launch spielen“ wurde von einer Mehrheit auf die eine oder andere Art mit „Ja“ oder zumindest „ich werde es mir mal ansehen“ beantwortet. 60 Prozent von euch sprachen sich positiv für das Spiel aus, zumindest aus der Sicht, Interesse am Spiel zu haben und nicht komplett dagegen zu sein. 34% sind sogar klar für Valorant, während 17% es zumindest mal testen möchten. Das zeigt eine positive Tendenz für Valorant auf MeinMMO.

60 Prozent der befragten Leser zeigen eine positive Tendenz für Valorant.

Das sagen die Leser der GameStar: Unsere Kollegen von der GameStar haben eine ähnliche Umfrage gestartet, die auf den Ersten Blick ernüchternd ausfiel. Dort haben nämlich 76,94 Prozent der Leser klar mit „Ich habe kein Interesse“ geantwortet.

Das mag erstmal sehr negativ rüberkommen, doch bedenkt, dass die GameStar ein sehr breites Publikum von PC-Spielern anspricht, beispielsweise Fans von Strategiespielen, Single-Player-RPGs und Sport-Games. Viele Leser sind also von vornherein an keinen kompetitiven Online-Shootern interessiert.

Ein vierten der Befragten GameStar-Leser findet Valorant irgendwie interessant.

Bedenkt man dies, dann bedeutet diese Zahl auf der anderen Seite, dass fast 25 Prozent dieser höchst diversen Gruppe in irgendeiner Weise an Valorant interessiert sind.

Wie sind die Meta-Scores zu Valorant?

So wurde Valorant bewertet: Bei Metacritic bekommt Valorant ein Top-Rating von 81 Punkten, doch bei den User-Scores steht es mit 5,6 Punkten im Mittelmaß. Doch schaut man sich die negativen Reviews an, so fällt oft auf, das die Reviewer häufig wütende Counter-Strike-Spieler sind, die Valorant als schlecht gemachten Klon „ihres Spiels“ beschimpfen und wohl um die Relevanz von CS:GO fürchten. Weitere Details zu dieser Metacritic-Analyse zu Valorant findet ihr bei der GameStar.

Und auch wenn es unter anderem wegen des kontroversen Anti-Cheat-Schutz Vanguard berechtigte Kritik an Valorant gibt, sind doch viele der negativen Bewertungen vermeintliches Review-Bombing von Spielern, die „ihr“ geliebtes Counter-Strike vor dem „Klon“ Valorant schützen wollen.

Wie sind die Twitch-Daten zu Valorant?

So oft wird Valorant jetzt noch auf Twitch gestreamt: Zum Start der Beta brach Valorant auf Twitch Rekorde, doch mittlerweile ist der Hype spürbar abgeflacht. Von durchschnittlich fast 500.000 Viewern im Beta-Monat April sind im Juni (Stand 18.06.) nur noch rund 80.000 übrig.

Die Twitch-Statistik zu Valorant im Juni 2020.

Das ist zwar ein herber Verlust, der aber auf die fehlenden Twitch-Drops zurückzuführen ist. Damals wurde Valorant von einigen Streamern quasi 24/7 gestreamt und Spieler wollten unbedingt Zugang via zufällig verteilte und limitierte Twitch-Drops haben. Da die Release-Version jetzt kostenlos und ohne Limits beziehbar ist, muss auch niemand mehr rund um die Uhr Streams zum Spiel gucken.

Dennoch schafft es Valorant auch mit diesen, vergleichsweise geringen, Zahlen noch auf Platz 8 der Top-Ten der meistgesehenen Twitch-Games, gleich hinter dem großen Rivalen Counter-Strike.

Was sagen die Fans?

Sieht man sich die Aussagen von Fans an, so zeigt sich nicht das Bild eines seelenlosen Versatzstücks aus dem Labor. Prominentester Fan von Valorant ist wohl der Top-Streamer shroud, der Valorant sehr gerne und oft spielt und sogar prophezeit, das Valorant aufgrund seiner besseren Zugänglichkeit auf Dauer sich vor Counter-Strike durchsetzen wird.

Andere Fans auf Metacritic loben an Valorant die folgenden Dinge:

Pringled: Als eingefleischter Counter-Strike-Fan liebe ich dieses Spiel. Die Entwickler haben während der Beta eine Menge Probleme angesprochen und schienen ihre Community gut zu verstehen, was ich von CS ehrlich gesagt nicht sagen kann. Ich denke, das Spiel hat viel Potenzial.

Respwn: Wahrscheinlich das beste kompetitive Game des Jahres 2020. Es ist die längst notwendige Erneuerung der taktischen Shooter-Spiele mit modernen Features wie Helden statt gesichtsloser Soldaten. Die Charakterfähigkeiten fügen dem sich sonst wiederholenden Gameplay älterer, ähnlicher Spiele eine Menge Spaß hinzu. Alles in diesem Spiel ist optimiert und fein abgestimmt, um schlank, schnell und konkurrenzfähig zu sein.

Xydian: Als ich das Spiel gestern gespielt habe, hatte ich einen Mordsspaß, tolle Charaktere, fantastisches Gunplay, die Karten sind eher meh, aber ich finde sie immer noch ok, die neue Karte ist fantastisch und das zeigt, dass Riot die Beschwerden aus der Beta gehört hat.

Valorant ist kein Spiel für jeden, aber auch kein Spiel für keinen

Fasst man all diese Erkenntnisse zusammen, dann ergibt sich das Bild von einem Spiel, das definitiv nicht „von niemanden“ gespielt wird. Und auch wenn Ster es als seelenloses Machwerk empfindet, scheinen genug Fans es zu spielen und sehr gerne zu mögen.

Es ist in jedem Fall ein kontroverses Spiel, das nicht jedem gefällt, sondern eine bestimmte Zielgruppe anspricht und andere Spieler, die nicht zu der Zielgruppe gehören, komplett kalt lässt.

Valorant ist sicher kein Spiel für jeden Shooter-Fan, sondern für Leute, die eine „moderne Alternative“ zu Shootern wie CS:GO suchen.

Mittlerweile macht mir Valorant sehr viel Spaß!

Das gilt auch für mich, Jürgen Horn von MeinMMO. Als ich Valorant erst sah, hielt ich es ebenfalls für einen billigen China-Klon von Overwatch oder Counter-Strike. Doch nur wenige Runden in der Beta haben meine Meinung komplett geändert. Das Spiel macht Spaß und das Gameplay ist gut durchdacht und launig.

Ich mag vor allem den neuen Spielmodus Spike-Rush. Und allein die coolen, liebevoll gestalteten Agenten sind für mich alles andere als seelenlose Platzhalter mit Skills.

Doch was ist eure Meinung zu Valorant? Denkt ihr wie Ster oder ist es auch für euch ein spaßiges Spiel mit Zukunft?