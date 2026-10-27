Anime-Fans stürmten das Geschäft eines nichtsahnenden Hufschmieds, verschafften ihm den „besten Tag seines Lebens“

Eine kurzfristige Konzertabsage ist für niemanden schön. Doch die Fans eines Animes mit Pferden haben umgeplant und einem Hufschmied den wohl besten Tag seines Lebens beschert.

Was wäre das für ein Konzert gewesen? Eigentlich hätten am 22. und 23. Oktober 2026 Konzerte in Los Angeles zu Umamusume: Pretty Derby stattfinden sollen. Dabei handelt es sich um ein Videospiel sowie einen Anime, in dem es um Pferdemädchen geht, die echten Rennpferden nachempfunden sind.

Doch das Event wurde komplett gestrichen. Aufgrund strenger Visa-Bestimmungen hätte Publisher Cygames die Einreisepapiere für Musiker und Synchronsprecher nicht mehr rechtzeitig beschaffen können.

Als Entschädigung erstattet Cygames den Fans nicht nur die Tickets, sondern auch die gebuchten Flüge und Hotels. Trotzdem ist so eine Absage eines Konzerts für viele Fans ein Grund zur Trauer. Doch die Community ließ sich den Tag nicht vermiesen und plante stattdessen zugunsten eines Hufschmieds um.

Video starten Umamusume zeigt im Launch-Trailer ein etwas anderes Pferderennen Autoplay

Pferdemädchen stürmen Ranch und bescheren Hufschmied einen geschäftigen Tag

Was haben sie stattdessen geplant? Um sich doch noch einen schönen Tag zu machen, hat die Community ein Event bei Knott’s Berry Farm geplant. Dabei handelt es sich um einen Freizeitpark in Kalifornien, bei dem ein Schmied ansässig ist.

Auf der Internetseite heißt es, dass Besucher des Freizeitparks dort lernen können, wie Metall zu anderen Produkten wie Werkzeugen oder eben auch Hufeisen weiterverarbeitet werden kann. Ihr könnt euch also jetzt schon denken, mit welchem Ziel die Fans von Uma Musume zu dem Schmied gegangen sind.

In den sozialen Medien wie hier auf X sind nach den beiden Tagen mehrere Posts online gegangen, die zeigen, was für einen tollen Tag die Fans hatten. Viele von ihnen haben sich ein eigenes Hufeisen schmieden und beispielsweise die Namen ihrer Lieblingscharaktere eingravieren lassen.

Ein User schreibt sogar auf X, dass ihm erklärt wurde, der Schmied hätte sich über den Andrang gefreut. Es sei der geschäftigste Tag gewesen, den er je hatte, da seine Warteschlange den ganzen Tag komplett gefüllt gewesen sei.

So gesehen hatte der Hufschmied also den besten Tag seines Lebens, wenn man das Ganze aus der Sicht seines Jobs betrachtet.

Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Konzert kurzfristig bei euch abgesagt wurde? Was habt ihr stattdessen geplant? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Eine weitere Band, die vermutlich bald auf Tournee gehen könnte, ist K/DA. Dabei handelt es sich um eine Girlgroup, die aus Charakteren aus League of Legends besteht. Über ihr Comeback könnt ihr euch hier informieren: Nach 6 Jahren kehrt die größte Band von LoL zurück, feiern Comeback mit über 3,6 Millionen Views in nur 8 Stunden