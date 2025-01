Ubisoft findet neue Wege, die treuen Fans von The Division 2 zu enttäuschen – Die haben die Schnauze voll

Ubisoft hat mit einer neuen Ankündigung mal wieder die treuen Fans von The Division 2 enttäuscht. Die machen ihrem Frust jetzt Luft.

Wie enttäuscht Ubisoft die Fans? Ubisoft hat am 28. Januar 2025 bekannt gegeben, dass der Release der nächsten großen Erweiterung erneut verschoben wird.

Das Team habe sich dazu entschieden, sich zusätzliche Zeit zu nehmen, um den DLC weiter zu verfeinern, um die bestmögliche Spielerfahrung liefern zu können.

Ein Release-Datum für die Erweiterung gab Ubisoft nicht bekannt. Die Entwickler stellten jedoch in Aussicht, dass der DLC nicht mehr während Jahr 6 erscheint, das im Juli 2024 startete.

Die Erweiterung wurde bereits im April 2023 im Rahmen des Division-Days angekündigt und sollte ursprünglich im Verlauf des 5. Jahres erscheinen. Neben einer narrativen Fortsetzung der Geschichte soll der DLC auch neue Zonen, Haupteinsätze und Endspielstrukturen bieten.

Die erneute Verschiebung frustriert die treuen Fans des Loot-Shooters, die nun fast 2 Jahre seit der Ankündigung im Jahr 2023 auf die neue Erweiterung warten.

Spieler zweifeln an, ob der DLC wirklich existiert

Was sagen die Spieler? Die sind enttäuscht und verärgert. Der Reddit-Nutzer „Barrtek“ zeigt sich von den erneuten Verschiebungen entsetzt (via Reddit) und „theoutsider95“ findet, Ubisoft sollte an dem Punkt zu The Division 3 übergehen.

Einige Fans ärgern sich zudem darüber, dass Ubisoft Ressourcen für Spiele wie das endende XDefiant und das finanziell enttäuschende Star Wars: Outlaws investiert hat, statt an neuen Division-Spielen zu arbeiten. Ein User wütet:

„Ich hasse es, dass sie im Grunde völlig fertige Spiele aus der Division-Reihe gestrichen haben, um stattdessen anderen zufälligen Mist zu fördern, der nicht funktioniert hat. Heartland, das Mobile-Game, ich habe die Beta für beide gespielt und sie fühlten sich fertig an, wo sind sie hin? Sie wurden für XDefiant und Gott weiß was noch alles gestrichen.“ – (via Reddit)

Ein anderer Nutzer befürchtet, dass sich der DLC negativ auf die Entwicklung eines The Division 3 auswirken könnte: „Sie hätten nie Zeit mit dem DLC verschwenden sollen […]. Ich mache mir Sorgen, dass das TD3 und die Zukunft des Franchise an diesem Punkt schadet.“

In manchen Kommentaren wird auch die Existenz des DLCs angezweifelt. Und wenn es doch existiert, glauben die Spieler, verspätet sich der Release sicherlich erneut und wird auf frühstens 2026 oder Jahr 8 verschoben.

Das ist gerade bei Ubisoft los: Ubisoft befindet sich aktuell in einer finanziell schwierigen Situation, was auf einige Fehlschläge zurückzuführen ist. Darunter beispielsweise:

Das über Jahre verschobene Skull & Bones floppte

Die Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws waren nicht hoch genug

XDefiant wurde nicht das erhoffte erfolgreiche Service-Game, das über viele Jahre gespielt wird

Zuletzt kamen dann auch noch die Schließung des Studios in Leamington sowie die Entlassungen von 185 Mitarbeitern hinzu (via Eurogamer)

Die Zukunft von Ubisoft scheint aktuell sehr ungewiss. Experten glauben, ein Verkauf des Unternehmens könnte anstehen, wenn der negative Kurs nicht aufgehalten werden kann. Alternativ könnte Ubisoft sich von IPs trennen, um einen Verkauf zu verhindern. Der Branchen-Insider Jason Schreier glaubt jedenfalls: Ubisoft hat 2025 nur noch eine Chance – und schon nächsten Monat könnte sich die Zukunft des Unternehmens entscheiden