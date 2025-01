Ubisoft-Entwickler sagt, er verzichte auf viele Spiele des Studios, aber Assassin’s Creed Shadows sei eine „neue Ära“

Assassin’s Creed Shadows ist eines der wichtigsten Projekte von Ubisoft in den letzten Jahren. Nachdem Fans durch mehrere Verzögerungen verunsichert wurden, meldet sich ein Entwickler auf X.

Was sagt der Entwickler zum Spiel? Dan G, ein Lead Animator von Ubisoft, äußerte sich am 04. Januar 2025 zu einem neuen Teaser, der ein Video eines Meditations-Minigames des neuen Assassin’s Creed Shadows zeigt:

Ich arbeite für Ubisoft und … es gibt viele unserer eigenen Spiele, die ich nicht spiele … wir haben kostenlose Ubisoft-Spiele auf dem PC und 2 kostenlose auf der Konsole pro Jahr … Ich kann dieses hier kaum erwarten! Die neue Ära von Assassin’s Creed bricht an! Dan G, Lead Animator bei Ubisoft via X

Eine „neue Ära“ bietet viel Interpretationsraum, doch die Relevanz des neuen Releases ist nicht zu leugnen.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Titel des Franchise sehen:

Ubisoft-Entwickler hat Hoffnung für das Franchise

Was meint der Entwickler mit seiner Aussage? Der potenzielle Erfolg oder Misserfolg von Assassin’s Creed Shadows wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschlaggebend für die Zukunft von Ubisoft sein, das scheint auch dem Entwickler bewusst zu sein. In einem weiteren Post sagt der Animator, dass es mit der negativen Aura rund um Ubisoft nicht immer leicht sei, aber die Entwickler ihr Bestes gäben.

Mehrere Verzögerungen des Releases, der nach dem neusten Stand am 20. März 2025 stattfindet, sorgten bei Fans für Verunsicherungen. In einem Statement begründet Ubisoft diese Entscheidung damit, dass diese weiteren Wochen gebraucht würden, um direkt am ersten Tag ein ansprechenderes Spielerlebnis zu gewährleisten.

Auf diese Weise könnte Ubisoft eine ähnliche Situation wie die von Star Wars Outlaws vermeiden wollen, welche die Ubisoft-Aktie um 13,5 % sinken ließ. Umso mehr Druck liegt nun auf dem neuen Assassin’s Creed -Projekt.

Wie sieht die Zukunft des Franchise aus? CEO Yves Guillemot sagt in einem Interview auf der offiziellen Seite des Studios, dass neu interpretierte und modernisierte Remakes älterer Assassin’s Creed -Spiele in Planung seien. Er fügt hinzu, dass die Welten in älteren Spielen immer noch extrem reich seien.

Zeitgleich zum Release von Assassin’s Creed Shadows soll der Animus Hub veröffentlicht werden, welcher als Launch-Plattform für alle kommenden Ubisoft-Spiele dieser Serie dienen soll.

Wie sieht es bei Ubisoft aus? Das Studio ist schon seit einer Weile unter kritischer Beobachtung der Öffentlichkeit. Ein Bericht eines Branchen-Experten stellt die aktuelle Situation von Ubisoft dar.

Gerüchten zufolge gäbe es tiefere strukturelle und kulturelle Probleme innerhalb des Unternehmens, und die Führung von Ubisoft unterdrücke kritische Analysen, da sie neue Inhalte über die Lösung bestehender Probleme bevorzuge.

Des Weiteren sehe die Führung Spieler in erster Linie als Konsumenten. Ein Aspekt, der einem anderen CEO eines erfolgreichen Studios nahe am Herzen zu liegen scheint. Swen Vincke, CEO von Larian Studios, kritisiert die Ansicht, Spieler nur als Nutzer zu sehen: Der Chef von Baldur’s Gate 3 verrät die Formel für wirklich gute Spiele – Plötzlich hagelt es negative Reviews auf Steam