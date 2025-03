Twitch-Streamer xQc verteidigt die Idee, dass GTA 6 100 € kosten soll

Bereits im September 2024 deutete xQc an, dass GTA 6 eine neue Ära im Streaming einläuten könnte. Gerade das Rollenspiel in GTA 5 war für viele, auch für xQc, ein echter Karriere-Schub. Er verspricht sich von GTA 6 ein neues goldenes Zeitalter fürs Rollenspiel. Einige Influencer versprechen sich auch eine goldene Zeit von GTA 6 haben jedoch anderes im Sinn: 2 Gaming-Influencer versprechen, dass ihr mit Drogen-Deals und Restaurants in GTA 6 echtes Geld verdienen werdet

Er arbeitete so lange an einem geheimen Projekt der Macher von GTA 6, dass seine Freunde dachten, er sei arbeitslos und belüge sie

Das sagt xQc zum Preis: Der Streamer xQc hat viel Zeit mit Rollenspiel in GTA Online verbracht. Er äußert sich jetzt auf X zu dem Preisschild von 100 $ und sieht darin kein Problem (via x ):

