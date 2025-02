2 Gaming-Influencer versprechen, dass ihr mit Drogen-Deals und Restaurants in GTA 6 echtes Geld verdienen werdet

Banks führt dann aus: Spieler würden auf ihrer Welt in GTA 6 selbst Geschäfte aufbauen und betreiben können. Jeder solle hier sein Geld verdienen können. Egal, ob man ein Restaurant leitet oder „der größte Drogendealer ist, der alle anderen umlegt und abzockt“ – Es werde Möglichkeiten geben, sein Ingame-Vermögen in echtes Real-Life-Geld umzuwandeln, verspricht Banks.

Im Gaming gibt es einige Influencer, die ein Image als „Bad Boy“ pflegen. Zu diesen Influencern gehören Adin Ross, der im Februar 2023 von Twitch permanent gebannt wurde, und FaZe Banks, der Boss des Clans „FaZe“, der mal stolz von einer Wettseite zu Counter-Strike auf Antigua berichtet hat. Die beiden planen bei GTA 6 einzusteigen. Sie wollen einen eigenen Rollenspiel-Server eröffnen und ihn an eine neue Krypto-Währung verknüpfen. Angeblich sollen so auch Spieler Geld verdienen.

