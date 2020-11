Twitch hat so außerdem nun ein Modell, wo Nutzer „Geld ausgeben müssen, um Geld zu verdienen“ – das wird generell kritisch gesehen. Denn es garantiert ja keiner, dass ein Streamer die 5 $ auch wieder reinbekommt, für die er in Vorleistung tritt.

Twitch-Streamerin will nicht mehr, dass Fans ihr so viel Geld spenden – Führt Limit ein

In jedem Fall stellt der Rang „Affiliate“ die erste Hürde an, die der hoffnungsvolle Nachwuchs-Streamer erklimmen muss, bevor Ruhm und Reichtum auf ihn oder sie warten.

Was ist das für ein Status? Es geht um den Status „Affiliate“ (eine Person, die zu jemandem gehört): Das ist der erste offizielle „Rang“, den man sich als normaler Mensch in der Zusammenarbeit mit Twitch verdienen kann.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. drei × = 12

Insert

You are going to send email to