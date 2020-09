Im April schaute fast jeder auf Twitch nach Valorant – So sehr stürzte es ab

Im April 2020 war Valorant das große Spiel auf Twitch. Es erreichte Millionen von Zuschauern und erlebte einen regelrechten Hype. Nun, 5 Monate später, ist es deutlich ruhiger geworden. Es stürzte brutal ab, doch eine treue Zuschauerschaft hat es dennoch.

So lief es bei Valorant:

Im April startete die Beta und man bekam nur Zugang, wenn man bei Twitch ausgewählten Streamern zuschaute – Jeder wollte so einen Zugang, weshalb die Zahlen auf der Streamingplattform explodierten

Am 7. April schauten zeitgleich teilweise über 1.7 Millionen Leute zu – Ein Rekord, der Valorant nie wieder brechen konnte

Zum Release am 2. Juni schauten dann deutlich weniger Leute rein – Man brauchte keinen Twitch-Drop mehr und ein erneuter Hype blieb aus

Mittlerweile verschwimmt das Spiel ein wenig. Entwickler Riot steuert zwar regelmäßig neuen Content rein, doch vor allem die großen Streamer und damit auch die breite Masse haben sich dem Spiel abgewendet. Neue Games, wie beispielsweise Fall Guys, kamen in den Fokus und für Valorant sank die Zuschauerzahl auf Twitch.

Riesiger Einbruch, doch trotzdem tausende Zuschauer

Das sind die Zahlen auf Twitch: Schaut man in die Entwicklung der Zuschauerzahlen auf Twitch, dann sieht man einen starken Einbruch:

Nach einem riesigen Start ging es steil bergab. Quelle: Sullygnome

Wir fassen hier für euch die wichtigsten Daten zusammen:

Während am 9. April noch im Schnitt eine Million Zuschauer gleichzeitig dabei waren, sind es aktuell nicht mal mehr ein Zehntel. Am 31. August schauten „nur“ knapp 57.000 Zuschauer in Streams zu Valorant rein

In den letzten 14 Tagen waren es die größten Streamer Flashpoint und Hiko – die streamen fast ausschließlich Valorant und haben ihren Erfolg vor allem dank des Shooters

Große Namen wie Shroud oder Myth schauen nur noch gelegentlich ins Game – daher stammt auch der kleinere Ausschlag am 12. August. Shroud kehrte mit Valorant zurück zu Twitch und sorgte für viel Aufsehen

Warum gibt es diesen großen Einbruch? Grund dafür war die Beta von Valorant, die man nur durch Twitch Drops spielen konnte. Es kam also damals ein Shooter, den Streamer total cool fanden, doch man konnte ihn nur spielen, wenn man auch auf Twitch zusah.

Das lockte also auch Zuschauer auf Twitch, die nicht unbedingt am Gameplay interessiert waren. Die sind mit dem Release von Valorant natürlich wieder weg. Mittlerweile kann man den Shooter ohne Twitch Drop zocken.

Dazu kommt, dass große Streamer-Namen kaum noch Interesse an Valorant zeigen. Namen wie summit1g oder xQc, die zu Beginn regelmäßig Valorant zeigten, sieht man nun kaum oder gar nicht mehr im Spiel. Man schaut sich Valorant also aktuell vor allem gezielt an und nicht, weil sein Lieblingsstreamer gerade im Shooter unterwegs ist.

Summit1g ist einer der ganz großen Shooter-Stars auf Twitch. Er war in der Beta dabei. Zum Release von Valorant fehlte er.

Sind die Zahlen also eine Katastrophe? Während man auf den ersten Blick eigentlich denkt, dass Valorant völlig am Boden liegt, ist die Realität aber eine ganz andere.

Der Shooter ist noch immer extrem populär auf Twitch und in den letzten 14 Tagen landete Valorant noch immer auf Platz 9 der meistgesehenen Kategorien auf Twitch. Damit steht es noch vor Klassikern wie World of Warcraft und knapp hinter dem aktuellen Twitch-Hit Among Us.

Valorant erreicht also bei weitem nicht mehr die Zuschauerzahlen, die es in der Beta hatte, doch es steht weiterhin eine treue Community hinter dem Shooter. Die Zahlen bleiben nämlich seit Wochen auf einem gleichen Niveau und es verliert kaum Zuschauer.

Einer der neuen Twitch-Hits: New World

Aktuell ist das MMO New World ein Hit auf Twitch. Das liegt aber auch daran, weil Amazon hinter dem Spiel steckt und gleichzeitig auch Twitch besitzt. Sie haben das MMO klug mit der Streamingplattform verbunden.