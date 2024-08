„Lasst doch die arme Frau in Ruhe“ – Twitch-Streamerin kauft sich einen Mini und wird dafür fertig gemacht

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 7

Zum Abschluss richtet er noch eine klare Ansage an seine Zuschauer: „Jemand, der so neidisch ist im Leben und seinen ganzen Lebensinhalt damit verschwendet, im Internet zu haten, der wird niemals glücklich im Leben“.

Wie reagiert Zarbex auf die Kritik? Trotzdem nimmt auch Zarbex den Hate wahr, den Fibii wegen ihres neuen Autos einstecken muss. „Fibii, die Arme, Bruder. Die wird auseinander genommen auf TikTok“, sagt er und appelliert an seine Zuschauer: „Bruder, lass doch die arme Frau in Ruhe“.

Was sagt Zarbex zu dem Auto? Zarbex, der aktuell einen regelrechten Hype erlebt , bekam diese Situation mit und äußerte sich in einem seiner Streams dazu. Er lobt Fibiis Wahl und betont, dass sie sich ein bodenständiges Auto geholt habe, obwohl sie sich einen teureren Wagen hätte leisten können.

Wofür wird sie kritisiert? Einige Nutzer können nicht nachvollziehen, dass sie sich in so jungen Jahren einen Neuwagen leisten kann. Sie stellen infrage, ob es angemessen sei, dass jemand in ihrem Alter bereits solche finanziellen Möglichkeiten habe.

Wer ist Fibii? Fibii, mit bürgerlichem Namen Fibi Pfeiffer, hat sich in kürzester Zeit zu einer der bekanntesten Streamerinnen auf Twitch entwickelt . Mit nur 16 Jahren startete sie ihre Karriere und ist heute, mit 18 Jahren, eine feste Größe in der Szene. Sie zählt über 800.000 Follower und gehört zu den Top-10 weltweit meistgesehenen Streamerinnen.

