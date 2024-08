Twitch: Rezo beendet unter Tränen den Stream, Zuschauer machen sich Sorgen

Der YouTuber und Twitch-Streamer Rezo beendet unter Tränen den Stream, nachdem er eine „weirde Frage“ des Chats beantwortet. Jetzt machen sich die Zuschauer Sorgen.

Um wen geht es?

Rezo ist ein deutscher Twitch-Streamer und YouTuber.

Besonders große Bekanntheit erlangte Rezo 2019 mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“, das auch außerhalb seiner eigentlichen Zuschauerkreise geteilt wurde. Inzwischen hat das Video über 20 Millionen Aufrufe.

Auf Twitch streamt Rezo meistens die „Just Chatting“-Kategorie. Dabei reagiert er beispielsweise mit seinen Zuschauern auf Videos oder virale Diskussionen.

In den vergangenen 90 Tagen hatte Rezo durchschnittlich über 9.300 Zuschauer, wenn er live war. (via SullyGnome)

Eine Frage bringt Rezo völlig aus dem Konzept

Was ist in dem Stream passiert? Rezo war am 3. August 2024 live auf Twitch. Als er sich gerade ein Video der YouTuberin “Sashka” über das Modelabel “Oceansapart” anschaute, bekam der Streamer eine sogenannte Donation (eine Art Spende, die man mit Text versehen kann).

In der Donation schrieb der Zuschauer: „Weirde Frage, aber lebt Clara noch, wie geht’s ihr?“. Clara ist die Hündin einer guten Freundin von Rezo. Dieser antwortete, dass es Clara gut gehe, sie nur schon eine Weile nicht mehr bei ihm gewesen sei.

Anschließend wirkte Rezo nachdenklich, die Frage hat ihn anscheinend aus der Fassung gebracht. Kurz darauf verschwand er für einige Minuten und bat die Zuschauer anschließend: „Können wir einfach das Video weitergucken? Können wir bitte einfach das Video weitergucken?“

Während er das sagt, hat der Streamer bereits gläserne Augen, kämpft anscheinend mit seinen Emotionen. Einige Minuten später bricht Rezo den Stream dann ab:

Ich glaub, ich komm nicht mehr rein, sorry guys. Ich würde den Stream jetzt beenden, wenn das fein ist. Ich dank euch total für den Stream, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Überbewertet das nicht, es ist alles cool, es ist alles gut. Ich hatte da mit euch drüber geredet, aktuell gibt es Sachen die einfach bei mir bisschen […] schwierig gerade. Alles cool, macht euch keine Sorge, alles cool. […] Aber ich fühl jetzt gerade den Stream nicht mehr. Danke fürs Verständnis. Rezo via Twitch

Was genau diese Reaktion bei Rezo letztlich auslöste, wissen wir nicht. Aber viele Zuschauer machen sich Sorgen und äußern ihr Mitgefühl.

Einen Zusammenschnitt der Szene könnt ihr auf TikTok sehen:

Zuschauer sorgen sich

Wie reagieren seine Zuschauer? Schon während des Streams zeigten viele Zuschauer ihr Mitgefühl, schickten Herzen in den Chat der Streamingplattform. Einige fragten, was los sei, andere schrieben, man müsse das Video auch nicht weiterschauen. Viele waren sich einig: Er muss sich jetzt auch nicht quälen. Es gab viel Verständnis dafür, dass er den Stream abbrach.

Auch in den Kommentaren auf TikTok sind einige Zuschauer besorgt. Ein User schreibt: „Weiß man, was los ist? Ich mache mir Sorgen um Rezo“, ein anderer Nutzer sagt, „Ich hoffe, egal was er gerade durchmacht, dass es ihm bald besser geht.“ Viele äußern Vermutungen, was die Reaktion ausgelöst haben könnte.

