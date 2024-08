Twitch: „Wenn ich Internet-Probleme habe, ruft mich die Telekom an“ – Trymacs gilt bei seinem Anbieter als VIP

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

Forscher enthüllen, welches immense Potenzial in Glasfaserleitungen steckt. Sie erzielen Internetgeschwindigkeiten, die selbst moderne SSDs veraltet wirken lassen. Mehr dazu findet ihr hier: Mit der schnellsten Internetleitung der Welt könnt ihr Baldur’s Gate 3 oder selbst das neue CoD in wenigen Millisekunden herunterladen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Twitch: Trymacs bettelt Apple an, endlich mehr Geld in Handy-Games stecken zu dürfen

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to