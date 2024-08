Deutsches Studio bittet den Twitch-Streamer Gronkh dreist, in ihrem neuen Spiel mitzusprechen

Das Studio Backwoods Entertainment hat sich mit einer augenzwinkernden Bitte an Gronkh gewandt. Der bekannte Twitch-Streamer soll hierbei eine Synchronrolle für ein neues Spiel übernehmen.

Um welches Studio geht es? Es handelt sich hierbei um das dreiköpfige Studio Backwoods Entertainment aus Essen, das aktuell an den Titeln Morriton Manor Stories: Nordic Whispers und We Stay Behind arbeitet. Das Team des Studios lässt die Nutzer auf Twitch teilhaben, während sie an den Spielen arbeiten.

Zuletzt arbeiteten die Entwickler live auf Twitch an der Synchronisation für die Demo von Morriton Manor. Dabei erzählten sie, dass sie für die Vertonung befreundete Sprecher mit ins Boot geholt hätten. Bei ihren Überlegungen, wen man noch dazu holen könnte, machten sie dem bekannten Streamer Gronkh ein dreistes, wenn auch etwas augenzwinkerndes, Angebot.

Ihr könnt das Spiel auf Steam eurer Wunschliste hinzufügen. Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Ein Job mit vielen Vorteilen

Was war das für ein Angebot? Ein Clip von der Situation auf X zeigt, dass die Entwickler ein nur halb ernst gemeintes Angebot machen. Gronkh soll eine Rolle für die Synchronisation der Demo-Version übernehmen.

Für den Streamer habe das auch eine Menge Vorteile , und die Entwickler überlegen, wie sie eine Nachricht an den Streamer verfassen würden: Er bekommt die Arbeit, zumindest für die Demo-Version, nicht bezahlt, ein eigenes Studio bzw. Equipment zum Aufnehmen müsste er ebenfalls haben und am besten natürlich innerhalb der nächsten Woche verfügbar sein.

Den kompletten Clip seht ihr in diesem Tweet:

Die ganze Situation ist natürlich mit einem großen Augenzwinkern zu betrachten. Man habe sich bisher bewusst entschieden, Gronkh nicht zu kontaktieren, weil man sich nicht so gut kenne und es dem Studio nicht möglich sei, die Synchronisation zumindest für die Demo zu entlohnen.

Die Community und die Entwickler selbst finden die gesamte Situation und den entstandenen Clip so lustig, dass sie sich entscheiden, ihn auf X zu teilen und Gronkh doch indirekt zu fragen.

Das Studio muss auch nicht lange auf eine Reaktion warten, denn Gronkh hat sich bereits in einem Stream zu der Situation geäußert.

Wie reagiert Gronkh auf das Angebot? Wie ein Clip auf Twitch zeigt, hat die Nachricht den Streamer bereits erreicht. Die Entwickler scheinen sich über die Reaktion auch zunächst freuen zu dürfen, denn Gronkh wirkt nicht abgeneigt von dem Angebot. Er sagte zwar auch, dass er sich das Ganze nochmal genauer anschauen müsse, aber er gehe davon aus, dass er Lust auf das Projekt hätte.

Grundsätzlich könnte das Spiel auch ganz gut zu Gronkh passen, der bekanntlich ein Herz für Indie-Games hat.

In einem weiteren Clip auf Twitch sieht man zusätzlich, wie er davon erzählt, dass ihm das Synchronsprechen Spaß mache und er sich nicht sicher sei, ob dem Studio bewusst ist, worauf sie sich einlassen. Man darf also weiterhin gespannt sein, ob Gronkh bald einem Charakter seine Stimme leihen wird.

