Zahlreiche Streamer haben auf Twitch teilweise Millionen von Followern verloren. Die Streaming-Plattform hat aufgeräumt und haufenweise Bots entfernt. 2 bekannte Streamer, darunter xQc, wurden dabei besonders hart erwischt.

Das ist passiert: Twitch hat via Twitter vermeldet, dass sie insgesamt 7,5 Millionen Bot-Accounts entfernt haben. Das betrifft auch echte Streamer, denn die Bots, die bei ihnen Follower waren, sind nun verschwunden.

Besonders hart getroffen wurden die Streamer xQc und sodapoppin. Sie mussten mehrere Millionen Follower einbüßen, die wohl allesamt keine echten Menschen waren.

Millionen von Bots wareb Follower bei xQc

Das ist der Rückgang: xQc und sodapoppin wurden mit der Aufräumaktion von Twitch aus der Top 10 der Streamer mit den meisten Followern geschmissen (via sullygnome).

xQc verlor über 2,6 Millionen Follower und ist nur noch auf Platz 12 – vorher stand er auf Platz 5

sodapoppin verlor sogar über 3,1 Millionen Follower und landet damit auf Platz 29 – vorher war er immerhin auf Platz 9

Kein anderer Streamer ist so hart getroffen wie sodapoppin und xQc. shroud verlor beispielsweise “nur” 250.000 Follower und Ninja musste 194.000 Follower einbüßen.

Die größte Streamerin auf Twitch, pokimane, bekam in den letzten 7 Tagen sogar Follower dazu. Sie veröffentlichte zuletzt aber auch ihre Statistik, in der sie über 10 Millionen Bots gebannt hat. Sie scheint also ganz gut gegen die Bots vorzugehen.

Wer ist xQc überhaupt? Félix “xQc” Lengyel ist einer der großen Gewinner im Jahr 2020 auf Twitch. Er ist bekannt für seine hitzige, oft anstößige Art, die dennoch tausende Zuschauer anlockt. Aktuell muss er sich bei der Kategorie “meist gesehen” auf Twitch nur Félix “xQc” Lengyel ist einer der großen Gewinner im Jahr 2020 auf Twitch. Er ist bekannt für seine hitzige, oft anstößige Art, die dennoch tausende Zuschauer anlockt. Aktuell muss er sich bei der Kategorie “meist gesehen” auf Twitch nur dem Dauer-Streamer ludwig geschlagen geben. Ansonsten dominiert xQc aktuell die Rangliste auf Twitch.

Was machen Bots auf Twitch? Diese Accounts folgen Streamern und schauen sich dann sogar deren Streams an. Dadurch sind oftmals die Zuschauerzahlen in die Höhe getrieben. xQc selbst bestätigt, dass er von richtigen Botwellen betroffen ist. So hat er beispielsweise von einer Welle gesprochen, die ihm über 3 Millionen Follower beschert hat.

Im Januar sagte der Streamer dazu: “Das ist alles Fake. Alle diese scheinbar tollen Momente werden durch Bot Randys ruiniert. Das ist so hohl.”

Damals feierte Twitch noch ihre tollen Zuschauerzahlen und sprachen von fast 36 Millionen einzigartigen Zuschauern. Da war sich xQc schon sicher, dass da zu 100 % Bots dabei sind und es nicht wirklich so viele Zuschauer sind.

Die Nachricht von Twitch, dass sie nun 7,5 Millionen Bots gebannt haben, bestätigen nur diese Aussagen. Es gibt ein sehr großes Bot-Problem auf der Streaming-Plattform, doch nun scheint Twitch endlich dagegen vorzugehen.

Es bleibt abzuwarten, ob diese erste große Bann-Welle tatsächlich einen Großteil der Bots raus gespült hat oder ob diese Accounts einfach neu angelegt werden und zurückkehren.

