Pokimane ist die aktuell erfolgreichste Twitch-Streamerin der Welt. Dass dies aber nicht nur positive Seiten hat, zeigt sie in aktuellen Streams deutlich – und ist selbst überrascht, wie viele Nutzer in ihrem Chat gebannt sind.

Das ist Pokimane: Imane “Pokimane” Anys steht aktuell mit über 7 Millionen Followern ganz oben in der Liste der größten Twitch-Streamerinnen weltweit. Sie streamt unter anderem Spiele wie “Among Us”, ist aber auch in Just Chatting unterwegs.

Sie gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten überhaupt auf Twitch. Pokimane ist mittlerweile so erfolgreich, dass sie sogar ein Limit für Zuschauer-Spenden einführte.

Allerdings kommt der Erfolg auch mit seinen Schattenseiten einher: Mittlerweile zeigt die Streamerin manchmal in Streams, was für Nachrichten sie von Usern im Chat erreichen, die daraufhin gebannt wurden. Sie schaut sich diese Nachrichten live an und entscheidet dann, den Bann zu widerrufen oder eben bestehen zu lassen. Und im Zuge eines dieser Streams kam sie auch kurz auf das Thema der Bannzahlen zu sprechen.

User-Banns schon hoch, Bots noch viel krasser

So sehen die Zahlen aus: Während eines dieser Streams, in denen sie die teilweise ziemlich unangenehmen Nachrichten zeigt, betont sie, dass hier nur die Leute zu sehen sind, die darum bitten, wieder entbannt zu werden. Man hätte gar keine Vorstellung davon, wie viele Leute überhaupt gebannt werden.

Dann fragt sie bei ihren Mods nach, ob sie schnell eine Zahl liefern könnten, wie viele Leute in ihrem Chat gebannt seien. Die kommen umgehend:

Am Tag des Streams wurden 250 Accounts gebannt

Reale Nutzer lägen insgesamt bei etwa 350.000 Banns

Die Zahlen gebannter Bots gingen über die zehn Millionen hinaus

Als die Streamerin die Zahl “350.000” selbst hört, fragt sie selbst erstmal erstaunt: “Da sind noch keine Bots dabei? das ist verrückt”. Als dann auch noch die Info kommt, dass in ihrem Chat offenbar über 10 Millionen Bots gebannt sind, kommentiert sie nur noch: “Was? Ernsthaft… was? Wow.” Danach geht sie zu den nächsten Nachrichten über.

Noch bevor die Zahlen im Stream diskutiert wurden, sprach Pokimane über die Inhalte der Nachrichten, die sie in den Unban-Streams zeigt. Sie erklärte: “Der einzige Weg, mit sowas klar zu kommen, ist darüber zu lachen”.

Dass der Alltag als erfolgreiche Twitch-Streamerin nicht immer leicht ist, zeigte sich im Zusammenhang mit Pokimane schon öfter: Im Sommer 2020 etwa nahm sie eine zwischenzeitliche Pause von Twitch, weil ihr so viel Hass entgegenschlug.