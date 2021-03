Der Streamer Ludwig “Ludwig” Ahgren (25) ist seit 326 Stunden live auf Twitch. Mittlerweile hat er etwa 552.000 $ an Einnahmen erzielt. Aber er rechnet sich arm. Laut seiner Berechnung bekommt er nach Steuern, Twitch-Anteil und anderen Ausgaben nur einen kleinen Bruchteil davon raus: Er sieht sich bei etwa 10.000$.

Deshalb nimmt Ludwig so viel Geld ein:

Der Streamer Ludwig startete vor etwa 2 Wochen einen „Marathon“-Stream auf Twitch. Je mehr Geld er in dem Stream über Spenden und Abos einnimmt, desto länger ist er auf Sendung: Ein Countdown steigt, wenn ihm Zuschauer Geld spenden. Mittlerweile dauert der Stream 326 Stunden – schon fast 14 Tage.

Fans protokollieren seine Einnahmen und schreiben kräftig mit. Er selbst ist transparent mit seinen Einnahmen und zeigt die immer wieder. Im Moment steht er bei etwa 552.216 $. Als er seine Rechnung vor einigen Tagen anstellte, nahm er 471.000$ an Brutto-Einnahmen an.

Der Streamer selbst hat im Stream aber gesagt, dass er nach allen Abzügen, von den Gesamt-Einnahmen nur sehr wenig Geld rausbekommt: Er rechnete sich von 471.000 $ auf 3.000 $ runter

Wie der ungewöhnliche Stream von Ludwig genau funktioniert, haben wir auf MeinMMO in einem Artikel erklärt.

Steuern, Spenden, Mods und Twitch fressen Großteil des Geldes auf

Warum bekommt er nur so wenig von seinem Anteil? Im Stream erklärte Ludwig, warum ihm von 471.000 $, die er zu dem Zeitpunkt eingenommen hatte, nur winzige 3.000 $ bleiben würden:

„Es ist nicht so einfach. Ich kann nicht mit so viel Geld rechnen, weil es Dinge im Leben gibt, die man zahlen muss. Das nennt man Steuern. Doch bevor ich Steuern zahle, müssen wir über meinen Anteil reden. Denn Twitch nimmt auch Geld. Also ist das nicht alles mein Geld, es ist auch das Geld von Twitch.“ Ludwig

Ludwig sagt: Twitch nimmt 35 % der Einnahmen, weil der Streamer noch in einem „alten Twitch-Vertrag“ steckt, der aus einer Zeit stammt, bevor er mit Among Us so groß wurde. Also fallen 35 % weg, die nimmt Twitch. Da bleiben ihm noch etwa 300.000 $ übrig.

Der Anteil des Geldes an Spenden und Abos, den Twitch nimmt, ist Verhandlungssache. Normalerweise geht man von 50 % aus. Große Streamer handeln sich aber deutlich bessere Konditionen heraus. Ludwig scheint auch mit 35 % noch unzufrieden zu sein.

Von den 300.000 $ geht aber die Hälfte an Steuern drauf. Weil er in Kalifornien lebt, fallen extra Steuern an, die State income tax. Deshalb lebten viele Streamer und YouTuber in Texas, New Hamsphire oder Floria und zahlten weniger Steuer, erklärt Ludwig. Er aber lebe in Kaliforniern, da gingen eben mehr Steuern raus: In Kalifornien zahlt man 13,3 % Einkommenssteuer.

Von den etwa 150.000 $, die nun übrig waren, müsse er seinem Team noch deren Anteil geben. Er beschäftigt etwa 15 Moderatoren und vergütet die zusammen mit etwa 5.000 am Tag. Also war er auf 83.000 $ runter.

Von diesen 83.000 $ hat er aber versprochen, sich noch wohltätig zu verhalten. Er will für jedes Abo einen US-Dollar an eine wohltätige Organisation spenden. Bei etwa 80.000 Abos fiel das restliche Geld dann auf etwa 3.000$ runter.

Allerdings sagt Ludwig auch: Durch Steuerabschreibungen würden ihm letztlich zwischen 10.000 $ bis 15.000 $ bleiben.

Lohnt sich das für ihn noch? Obwohl er sich so arm gerechnet hat, erklärte Ludwig den Fans, dass sich der Marathon-Stream trotzdem für ihn auszahle. Denn das langfristige Wachstum seines Kanals durch den Event-Stream sei beeindruckend. So wurde ein Artikel in der New York Times über ihn veröffentlicht. Die Aufmerksamkeit sei unbezahlbar.

Ludwig gilt als einer der großen Gewinner auf Twitch im letzten Jahr. Der ehemalige “Super Smash Bros.”-Pro sucht Kontakt zu den etablierten Twitch-Stars: So hat er 43.000 $ gezahlt, um eine Stunde mit shroud spielen zu dürfen.

Ein Steuer-Experte erklärt: Die Rechnung stimmt so nicht ganz.

Stimmen die Zahlen? Wie die US-Seite Kotaku im Gespräch mit einem Steuer-Experten rausfindet, hat Ludwig bei seiner Rechnung einige Fehler gemacht. Denn die Steuern müsste Ludwig erst zahlen, nachdem er Geld an Twitch abgedrückt, die Moderatoren ausgezahlt und an die wohltätige Organisation gespendet hat. Der Steuer-Anteil ist also deutlich geringer als die 150.000 $, die er angenommen hat.

Es würde zwar in der Tat eine Menge Geld abgehen, aber von 450.000 $, die er zu dem Zeitpunkt hatten, würden ihm etwa 80.000 $ bleiben. Da er seitdem noch mal etwa 100.000 $ an Gesamteinnahmen draufgepackt hat, wäre er wohl sicher bei einem Gewinn über 100.000 $.

Das ist kein schlechter Netto-Stundenlohn bei 330 Stunden.

Marathon-Stream läuft gerade in Abwesenheit des Streamers weiter

Wie läuft der Twitch-Stream denn gerade? Es ist schräg. Ludwigs Marathon-Stream läuft zwar weiter, aber ohne Ludwig. Der ist zu einer Reise aufgebrochen. Die Reise hatte er schon vereinbart, bevor der Stream gestartet war. Er konnte und wollte sie nicht mehr abbrechen.

Ludwigs Mitbewohner “Slime” ist aktuell im Stream zu sehen. Er vertritt Ludwig. Der Timer tickt weiter runter und ist auf 13 Stunden und 37 Minuten. angekommen.

Die Ansage ist: Sollte der Timer weiter runterlaufen, wird er bei einer Stunde gestoppt und geht erst weiter, wenn Ludwig wieder übernimmt. Das wäre sozusagen ein “Neustart”, Ludwig müsste dann die Zuschauer erneut überzeugen, zu spenden, um ihn auf Twitch zu halten.

Eine skurrile Situation bei einem Stream, der schon jetzt Twitch-Geschichte schreibt.

Mit etwa 130.500 Subs, bezahlpflichtigen Abos, liegt Ludwig aktuell auf Platz 2 der “Allzeit-Bestenliste” – an die legendären 270.000 von Ninja zu “Amazon pusht Fortnite”-Höchstzeiten wird er aber wohl nicht rankommen.

