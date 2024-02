Twitch-Streamer Asmongold spricht über die neue Avatar-Serie: „Zum Glück haben wir diese verdammten Loser“

The Thaumaturge zeigt in 7 Minuten, wie ihr euch durch das düstere Warschau kämpft

Wie steht ihr zu dieser Veränderung? Ist es in Ordnung, Charaktere für eine Live-Umsetzung deutlich zu verändern? Oder sollte man so nah am Original bleiben wie möglich?

Das sagt Asmongold: Wie so oft hält Asmongold mit seiner Meinung nicht zurück. Er findet die Entscheidung falsch und formuliert es so:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nachdem Netflix vor einigen Monaten mit der Live-Umsetzung von „One Piece“ schon ein ziemlicher Hit gelungen war, steht als Nächstes die Avatar-Serie auf dem Plan . Doch eine Änderung an einem der wichtigsten Charaktere kommt bei den Fans gar nicht gut an. Auch der Streamer Asmongold hält sich mit seiner Meinung nicht zurück. Er ist wütend und nennt die Story-Schreiber der neuen Serie „verdammte Loser“.

Avatar: The Last Airbender bekommt eine Netflix-Adaption. Doch schon im Vorfeld wird die Serie zerlegt – auch von Asmongold. Denn ein Charakter benimmt sich nicht wie im Original.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to