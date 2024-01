Fans wollen eine Fantasy-Serie auf Netflix retten, kämpfen für die 3. Staffel, „die wir verdienen“ 

Die beliebte Netflix-Serie Shadow and Bone wurde nach 2. Staffeln abgesetzt. Doch eine Fan-Kampagne möchte die Serie retten. Neben einer Petition, die bereits mehr als 198.000 Fans unterzeichneten, sollen Plakate für Aufmerksamkeit sorgen.

Shadow and Bone – Legenden der Grisha ist eine Fantasy-Serie, in der es um die Soldatin Aline Starkov geht, die entdeckt, dass sie über außergewöhnliche Kräfte verfügt. Nun soll sie das Königreich retten, das durch eine mysteriöse „Schattenflur“ durchzogen ist und zudem kurz vor einem Krieg mit den Nachbarländern steht.

Die erste Staffel der Serie erschien im April 2021. Es folgte im März 2023 die 2. Staffel. Doch im November 2023 kam dann das Serien-Aus: Eine dritte Staffel wird Shadow and Bone auf Netflix nicht mehr bekommen. Auch das Spin-off Six of Crows wurde damit eingestellt.

Dabei war die Serie sehr beliebt unter den Fans. So schneidet Shadow and Bone auf Rotten Tomatoes mit jeweils 84 % sowohl bei den Kritikern als auch den Zuschauern sehr gut ab. Wie unsere Kollegen von Filmstarts berichteten, schaffte es der Netflix-Hit auch direkt zum Release in die Top-Ten und blieb dort mehre Wochen.

Doch auch zwei Monate nach der Absetzung geben die Fans nicht auf und setzen sich in einer Kampagne für die Wiederaufnahme der Serie ein.

Petition und Plakate sollen Aufmerksamkeit generieren

Was fordern die Fans in der Petition? Am 16. November 2023 starteten Fans eine Petition auf change.org mit dem Titel „SAVE Shadow and Bone!!!“.

Mithilfe derer möchte man die Aufmerksamkeit von anderen Streamingdiensten, wie etwa Amazon, Hulu oder HBO gewinnen, „damit wir die Staffel 3 und das Spin-Off bekommen, die wir verdienen!“

Obendrein wird den Fans nahegelegt, weiterhin Shadow and Bone auf Netflix anzuschauen, um dem Streaminganbieter durch Engagement zu zeigen, dass die Serie finanziell rentabel ist. Im besten Fall solle man dabei von Anfang bis Ende, ohne zu skippen, schauen und auch Freunde dazu animieren.

Neben der Petition finanzierten die Fans außerdem noch Plakatwände über Kickstarter und sammelten dabei insgesamt 13.882 $. Seit dem 22. Januar 2024 sind sie in London und LA nahe der Netflix Standorte sichtbar und werden für einen Monat dort aufgestellt bleiben.

Wie läuft die Petition? Sehr gut. Bereits 198.574 Personen haben zum Zeitpunkt als der Artikel verfasst wurde, die Petition unterschrieben. Damit steht die Kampagne kurz vor dem nächsten Meilenstein von 200.000 Unterschriften (Stand: 29. Januar 2024).

Bei uns schaffte es Shadow and Bone aufgrund seiner großen Beliebtheit und der guten IMDb-Wertungen auch in die Liste der 9 besten Fantasy-Serien aller Zeiten.