Die Entwickler von New World veröffentlichen derzeit eine Reihe von Trailern, in denen sie die mysteriöse Welt und die Geschichte des MMOs genauer erklären. Im zweiten Teil werden die Gefahren in Slow Motion präsentiert.

Was ist das für ein Video? In Legends of New World: Chapter 2 kämpfen die gestrandeten Helden gegen gruselige Monster, die auf der Insel Aeternum ihr Zuhause haben.

Das gesamte Video ist sehr düster gehalten und die Kämpfe laufen in Slow Motion ab, was sie irgendwie noch bedrohlicher macht.

Gepaart mit der tiefen Stimme, die Hintergrund zu den gezeigten Inhalten gibt, und der Musik, entsteht eine sehr düstere und beklemmende Stimmung.

Durch den Trailer wird deutlich: In New World geht es düster und gefährlich zu. Die Spieler müssen sich großen Gefahren und starken Monstern stellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welche Gefahren warten im Spiel? Schon in der letzten Woche wurde ein Video gezeigt, dass auf die Geschichte der Lost eingeht. Dabei handelt es sich um Kreaturen, die irgendwo zwischen der Welt der Lebenden und der Toten gefangen sind.Auf sie trifft man auch schon im ersten Dungeon.

Ebenfalls im Trailer erkennbar sind die “Ancients”, Kreaturen, die schon seit tausenden von Jahren die Insel Aeternum bewohnen.

Zwei weitere Gegnerfraktionen sind die Angry Earth, Kreaturen der Natur, und die Verderbten. Letztere kennt man aus vielen Trailern und sie begegnen euch direkt zum Start des Spiels. Dabei handelt es sich um Menschen, Tiere oder auch andere Wesen, die vom gefährlichen Material Azoth verdorben wurden.

New World selbst spielen: Wer selbst Hand an das neue MMO legen möchte, kann dies vom 9. bis zum 13. September tun. Dort läuft die Open Beta zu New World, an der ihr über Steam teilnehmen könnt.

Nur einige Wochen später, am 28. September, findet dann der Release statt.