Top Gaming-Laptop mit RTX 2070 & Core i7-CPU zum Bestpreis bei eBay

Im eBay-Shop des bekannten Online-Händlers Computeruniverse.de gibt es mit dem Gigabyte AORUS 15P aktuell einen Gaming-Laptop aus der Oberklasse zum Preis von nur 1.339,90 Euro und damit so günstig wie noch nie.

Das bietet das Modell: Das Gigabyte Aorus 15P in der hiesiegen Ausstattungsvariante WB-7DE1130SH bietet mit seiner GeForce RTX 2070 in der für leisen Betrieb leicht abgespeckten Max-Q-Version genügend Rechenleistung, um das verbaute Full HD-Display mit seinem flotten 144 Hz IPS-Panel auch ausreichend zu befeuern.

In aktuellen Spielen sollte es dabei keine Probleme mit unzureichenden Bildraten in hohen Grafikeinstellungen geben, was auch an dem recht starken Sechskernprozessor mit Hyperthreading aus Intels aktueller CPU-Generation von Anfang des Jahres liegt.

Dem stehen zudem auch genügende 16 GByte Arbeitsspeicher zur Seite, während für besonders schnelle System- und Programmstarts eine PCIe-SSD mit 512 GByte sorgt.

Gaming-Laptop Gigabyte Aorus 15P für nur 1.339,90 Euro auf eBay.de

Die Eckdaten in der Übersicht:

Display 15.6″, 1920×1080, 141dpi, 144Hz, non-glare, IPS CPU Intel Core i7-10750H, 6x 2.60GHz RAM 16GB DDR4-2666 (2x 8GB Module, 2 Slots, max. 64GB) HDD – SSD 512GB M.2 PCIe Grafik NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q (Mobile), 8GB GDDR6 Anschlüsse 1x HDMI 2.0, 1x Mini DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 1x Gb LAN, 1x Klinke Wireless WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax (2×2, Intel AX200), Bluetooth 5.1 Akku 1x Akku fest verbaut (Li-Polymer, 94Wh), 8h Laufzeit Gewicht 2.05kg Betriebssystem Windows 10 Home 64bit Eingabe Tastatur mit DE-Layout (Einzeltasten RGB beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad Webcam 0.9 Megapixel, Webcam-Abdeckung Optisches Laufwerk – Cardreader SD-Card (UHS-II) Abmessungen (BxTxH) 357x244x23mm Farbe grau Herstellergarantie zwei Jahre (Pickup&Return)

Test und Ersparnis

Im Test: Hardwareluxx.de hat das Modell erst im November getestet und für gut befunden:

Das Gigabyte AORUS 15P ist im Vergleich zu den teureren Modellvarianten der AORUS 15G und AORUS 17G in vielen Belangen abgespeckt. So fällt die Hardware-Auswahl nicht ganz so umfangreich wie bei den größeren Schwestermodellen aus und auch auf die mechanische Tastatur oder den einen oder anderen Anschluss muss man verzichten. Der Intel Core i7-10750H und die NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q machen das Gerät aber noch lange nicht zu einem langsamen Gaming-Vertreter. Im Gegenteil: Selbst aktuelle Grafikkracher können ruckelfrei in der nativen Full-HD-Auflösung gespielt werden, im Alltag bieten der Sechskern-Prozessor und die schnelle NVMe-SSD mehr als genügend Leistung. […] Die sinnvollen Einsparungen, die der eine oder andere Spieler sicherlich begrüßen dürfte, drücken den Preis um knapp 200 Euro und machen die Serie dadurch preislich attraktiver. Für rund 1.800 Euro erhält man ein solides Gaming-Notebook, das über Jahre Spaß machen dürfte.

Pro kompakte Abmessungen, gutes Gewicht

sehr gute Verarbeitung

sinnvolle Einsparungen

hohe Leistung Contra teils sehr hohe Oberflächen-Temperaturen

etwas laut unter Last

Ersparnis: Der eBay-Shop von Computeruniverse.de (99,2 % Positive Bewertungen) bietet das Gigabyte Aorus 15P derzeit für nur 1.339,90 Euro an, allerdings auch nur solange der Vorrat reicht.

Laut Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies der neue Bestpreis und bisher gab es keine so günstige Listung. Im hauseigenen Online-Shop des Händlers kostet der Gaming-Laptop mit 1.529 Euro als nächstbestem Preis deutlich mehr. Auch für vergleichbar ausgestattete Gaming-Laptops wird bei anderen Händlern derzeit mehr verlangt.

Hier geht’s zum Angebot:

