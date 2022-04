Einer der besten Schutzschilde in Tiny Tina’s Wonderlands ist eine dreckige Bratpfanne

Tiny Tina’s Wonderlands hat jede Menge beknackte Waffen. Das neueste Beweisstück: Ein legendäres Küchengerät, das euch euer Leben retten kann.

Was ist das für eine Waffe? In Tiny Tina’s Wonderlands können Spieler die „Frying Pan“, oder auch „Bratpfanne“ finden. Und der Name ist Programm: Es handelt sich tatsächlich um eine mehr oder weniger normale, wenn auch offenbar etwas ramponierte und zu oft benutzte Bratpfanne.

Die „Frying Pan“ ist eine Nahkampfwaffe, mit der ihr euren Charakter ausrüsten könnt. Und auch, wenn das Ding durchaus Schaden durch beherzte Schläge auf eure Feinde austeilen kann, sind es doch eher die defensiven Attribute, die hier im Fokus stehen.

Im Wonderlands-subreddit haben bereits einige Spieler die Waffe gefunden und geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was macht die Bratpfanne in Wonderlands so interessant?

Die Frying Pan bringt folgende Effekte mit:

Während man Nahkampfangriffe ausführt, gibt es eine 90 % Chance, heranfliegende Kugeln zu reflektieren. Gleichzeitig gibt es eine 15 % Chance, wenn ihr sie einfach nur ausgerüstet habt, aber sie gerade nicht in der Hand haltet.

Darüber hinaus reduziert sie den Schaden von Kugeln und Projektilen von hinten um 90 %, während ihr sie ausgerüstet habt, aber nicht in der Hand tragt.

Das bedeutet: Habt ihr die Frying Pan einfach nur dabei, könnt ihr euch über eine gute Chance freuen, dass hinterlistige Feinde, die euch fies in den Rücken fallen wollen, nur einen Bruchteil des Schadens anrichten.

Solltet ihr die Pfanne derweil aktiv einsetzen, könnt ihr sogar feindliches Feuer nach vorne direkt zum Absender zurückkatapultieren.

Kurz: Die Pfanne, die eigentlich gar kein Schild ist, ist einer der wohl effektivsten Schilde im Spiel. Und ja: Das Ganze ist vermutlich eine Anspielung auf die legendäre Bratpfanne aus PUBG. Überhaupt sind Bratpfannen in Games wohl irgendwie ein Ding.

Um eine wirklich coole Waffe in Dying Light 2 zu bekommen, müsst ihr erst einen Gockel ins All schießen

Der Beschreibungstext „I think I’m getting the hang of this“ hingegen ist ein Zitat von Sam aus den „Der Herr der Ringe“-Filmen. Der sagte diesen Satz nämlich in den Minen von Moria – als er die ansässigen Orks ebenfalls mit einer Bratpfanne malträtierte.

Damit reiht sich die Frying Pan in eine Kette von ungewöhnlichen Waffen ein, die echt nützlich sind – wie beispielsweise die Brot-Kanone oder die Top-Waffe „Liquid Cooling“.

Wo findet man die Bratpfanne? Es gibt die Chance, die Pfanne vom Mini-Boss Master Tonhammer zu bekommen. Allerdings ist sie in erster Linie als World-Drop zu finden – und damit völlig zufällig.

Hier kann es sich lohnen, die Loot-Würfel im Spiel penibel einzusammeln. Denn durch die erhöht sich die Möglichkeit seltener Spawns und könnte euch auch der Bratpfanne ein Stück näher bringen.

Nicht unbedingt suchen solltet ihr übrigens eine bestimmte, andere legendäre Waffe in den Wonderlands. Die kann nämlich nur einmal wirklich was reißen.