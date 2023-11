Ticketvorverkauf für die CAGGTUS 2024 gestartet – So sichert ihr euch einen Platz für die größte LAN Deutschlands

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Wie der Name schon verrät, kauft ihr euch bei den LAN-Tickets einen Platz in der LAN-Area und könnt dort mit euren Freunden die ganze Messe hindurch spielen.

Es gibt zwei Arten von Tickets. Ein Ticket mit Platz in der LAN-Area und ein Ticket für die Entertainment- und Streaming-Area. Je nachdem, ob ihr an der LAN teilnehmen wollt oder nicht, müsst ihr andere Tickets kaufen.

Auch 2024 findet wieder die CAGGTUS in Leipzig statt. Vom 4. bis 7. April 2024 könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden bis zu 70 Stunden auf einer der größten LAN-Partys in Deutschland verbringen.

