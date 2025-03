Er spielte so schlecht, dass Riot ihn aus LoL bannte, jetzt ist er Europameister

Der 25-jährige Simon „Baus“ Hofverberg ist als Twitch-Streamer TheBausffs zu League of Legends schon seit vielen Jahren eine Kultfigur. Aber so richtig ernst hat den Schweden in LoL kaum wer genommen. Als er sich dem Streamer-Team „Los Ratones“ anschloss, hielten ihn viele für die Schwachstelle des Teams, das mit Ex-Profis glänzend besetzt war. Doch er hat es allen gezeigt und in seinem 1. Profi-Split das EMEA Masters 2025 Winter gewonnen.

So wurde TheBausffs bekannt: Über Jahre war TheBausffs für einen besonderen Stil in LoL bekannt, den Inting Sion :

Er spiele ausschließlich den Melee-Champ Sion. Dessen Ultimate wird erst aktiv, wenn er stirbt. Sion läuft dann als Zombie herum und versucht noch, Gegner zu töten.

Baus spielte Sion in einem Kamikaze-Stil, ging extrem hohe Risiken ein. Es schien, als wolle er möglichst oft sterben. 2021 starb er mit seiner Strategie so oft in LoL, dass Riot Games ihn bannte, weil das automatische System annahm, er würde absichtlich seine Mitspieler trollen: Er würde inten , mit Absicht (intentional) so schlecht spielen. Vor der Sperre spielte TheBausffs 4 Kills/15 Tode/0 Assists und 4/10/3 – das sind sehr schlechte Statistiken.

Riot Games entbannte ihn damals jedoch und sagte, die automatische Int Detection habe hier zugeschlagen, das sei falsch gewesen. Aber es gab auch Stimmen, die sagten: Die Sperre sei schon okay und TheBausffs verdiene mit seiner Art, wie er spielt, einen Bann, weil er das Game für die Mitspieler ruiniere.

Die Spielweise von TheBausffs war unterhaltsam, aber nicht gerade effektiv. TheBausffs war mehr ein Meme als jemand, den man wirklich ernst nahm. Eigentlich galt er als Troll.

Troll wird plötzlich Profi, aber immer noch nimmt ihn keiner ernst

Das war der Plan: Dieser Baus wollte jetzt, „richtig“ LoL spielen, in einem Wettkampf gegen andere. Er schloss sich dem Streamer-Team von Caedrel, den Los Ratones, an und spielte 2025 mit 25 Jahren seinen ersten Profi-Split in der Regionalliga NLC.

Die Verpflichtung von Baus löste allgemein Kopfschütteln aus: Viele Beobachter hielten TheBausffs für eine ziemliche Pfeife und klar die Schwachstelle bei Los Ratones, die mit 3 Ex-Profis und einem hoffnungsvollen Rookie sonst ernstzunehmende Spieler hatten.

Doch TheBausffs war von sich überzeugt: Er hielt nicht viel von Profi-Toplaner. Sagte, viele seien ohnehin geboostet und wirklich schlecht. Er sei viel besser als „viele Top-Laner“ in der LEC.

Auch da taten viele als „Troll-Gelaber“ ab.

TheBausffs bezwingt sogar Ex-Profis auf dem Weg zum Titel

So lief es jetzt wirklich: Los Ratones mit TheBausffs in der Top-Lane haben es allen gezeigt. Sie haben das Turnier „European Master“ gewonnen, sind der neue Europameister geworden. Von allen europäischen Teams, die nicht in der LEC spielen, sind sie die besten.

Nur ein Match verloren sie gegen IciJapon Corp. Esports, ein Team mit dem deutschen Sertuss in der Midlane. Sie konnten sich über das Loser’s Bracket doch noch fürs Finale qualifizieren, wo sie IciJapon mit 3-0 bezwangen.

TheBausffs hat auf dem Weg dahin einige harte Prüfungen bewältigt. Vor allem in einem Match gegen einen früheren LEC-Profi, den Türken Armut, musste TheBausffs an seine Grenzen gehen. Hier stand Los Ratones mit 1-2 schon vorm Ausscheiden, konnte das Match aber mit 3-2 für sich entscheiden.

Viele auf reddit sind von der Leistung von TheBaus jetzt überrascht:

„Bauss gewinnt mal eben die EU-Masters in seinem ersten Pro-Split. Wenn das jemand vor einem halben Jahr vorhergesagt hätte, hätten wir ihn verrückt genannt“

„Armut war die größte Herausforderung für sein Team“

„Baus ist der Rookie des Turniers – In was für irren Zeiten leben wir“

TheBaus hält sich – bescheiden wie immer – für den Größten und erklärt, Profis sollten von ihm lernen:

Fast 300.000 sehen den Sieg von Los Ratones

Das ist über das Turnier noch zu sagen: Vor allem der Jungler des Teams, der vorher unbekannte Spieler Velja (23), wird als wichtiger Faktor des Teams gelobt. Fans gehen davon aus, dass der sogar Angebote aus der LEC bekommen könnte.

Die anderen 3 Mitglieder von Los Ratones sind alles gestandene Ex-Profis am Ende ihrer Karriere, die hier noch mal gezeigt haben, was sie draufhaben.

Der Run von „Los Ratones" war vor allem auf Twitch ein riesiger Erfolg. Der Twitch-Streamer und Coach des Teams, Caedrel, hatte in der Spitze annähernd 290.000 gleichzeitige Zuschauer: