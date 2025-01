Mit The Quinfall startete am 24. Januar 2025 ein neues MMORPG im Early Access auf Steam. Das ambitionierte Spiel hat schon in der Closed Beta negative Resonanz erfahren. Damit scheint es auch im Early Access weiterzugehen.

Was ist The Quinfall? The Quinfall kommt vom 2021 gegründeten Studio Vawraek Technology Inc. Das Mittelalter-MMORPG ist dabei ziemlich ambitioniert. Als Pay2Play-MMO kostet das Spiel aktuell 19,50 € im Early Access.

Auf der eigenen Steamseite beschreibt man das Spiel als völlig neues MMORPG-Erlebnis , die eigene Grafik beschreibt man als hyperrealistische Welt mit fortschrittlicher Grafik und modernsten Systemen. Im Fokus stehen auch die große Open-World. Außerdem möchte man ein modernes Erlebnis im Kampf bieten, egal ob PvP oder PvE.

Schon im Vorfeld hat das Spiel viel negative Resonanz erfahren. Das scheint jetzt auch mit dem Early-Acces-Release nicht besser geworden zu sein. Zumindest, wenn man sich die Steam-Reviews anschaut.

Gameplay zu The Quinfall könnt ihr euch hier anschauen:

Spieler klagen über Server-Probleme und eine leere Open-World

Wie kommt The Quinfall auf Steam an? Die aktuellen Steam-Reviews stehen insgesamt bei Größtenteils negativ . Nur 22 % der 1.056 Reviews sind positiv (Stand: 25.01.2025, 13:35 Uhr). Das Spiel erreichte bisher einen Peak von 6.081 Spielern (via SteamDB).

Die meisten Probleme scheinen aktuell die Server zu sein. Laut den Reviews gibt es Login-Probleme und Server-Fehler, die teilweise nicht mal das Spielen ermöglichen.

Auch die Welt, die ziemlich leer sein soll, und die angepriesene Grafik überzeugen viele Spieler nicht. Der User Floki (via Steam) vergleicht den Titel sogar mit dem Flop The Day Before. Da hilft es auch nicht, dass das Spiel als Early-Access angeboten wird. Der User deufoev (via Steam) schreibt in seiner Review, dass man als „zahlender Kunde“ auch bei einem Early Access gewisse Standards erwarten kann.

Einige der wenigen positiven Reviews sagen, man solle erst abwarten, wie sich das Spiel noch entwickelt. Zumindest ein paar Aspekte seien durchaus gut. Andere positive Stimmen wirken eher wie Scherz-Reviews, wie ein Thread auf reddit zeigt.

Wie reagieren die Entwickler? Auf den offiziellen Kanälen haben die Entwickler bisher nicht auf die Kritik reagiert.

Habt ihr The Quinfall schon ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr euch auch für andere Multiplayer-Spiele interessiert, dann schaut doch in unsere Release-Liste 2025: Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2025: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen