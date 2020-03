Immer mehr Agenten von The Division 2 erreichen bei der neuen Erweiterung „Warlords of New York“ das Max-Level und erkennen die großen Auswirkungen der Änderungen. Der Zustand der exotischen Gegenstände kommt dabei gar nicht gut an.

Was ist mit den Exotics passiert? Der Loot-Shooter The Division 2 ging mit einer großen Erweiterung in sein „Jahr 2“ und brachte mit „Warlords of New York“ umfassende Änderungen, ein neues Open-World-Gebiet und eine Menge neuer Ausrüstung.

Auch die exotischen Gegenstände bekamen eine Komplett-Überholung. Ob Waffe oder Rüstung: Nichts blieb, wie es war und nicht jedem Agenten gefallen die neusten Anpassungen. Denn die Exos wirken für so einige Spieler jetzt schwach und austauschbar. Fast so, als wären sie nur noch „bessere Skins“ für die jeweiligen Waffen.

Mit Warlords kamen einige Exos dazu, die übliche „Trophäen-Wand“ reicht nun nicht mehr aus.

Exotics verlieren mit Warlords deutlich an Wert

Wo liegt das Problem? Vor dem großen Title Update 8 waren die Exotics oft das Salz in der Build-Suppe. Fast alle guten Ausrüstungs-Kombinationen konnten durch einen exotischen Gegenstand verbessert werden und die besonderen Talente der begehrten Items waren selbst die Grundlage mancher guten Builds.

Selbst wenn die Exo-Waffen im Holster steckten, gaben sie starke Boni auf die Hauptwaffe und konnten gemeinsam mit anderen Talenten die Spezialisierung der Builds auf ein Maximum treiben.

Nach den umfassenden Änderungen des TU8 sieht das jetzt anders aus. Die Waffen kommen mit normalen Attributen und die besonderen Talente wirken für so manchen Spieler jetzt eher wie spezielle Talente, die es zwar nur auf diesem Gegenstand gibt, dafür aber kaum stärker sind, als die normalen auf Rucksäcken oder Westen.

Hast du ein Beispiel? Nehmen wir eines meiner liebsten Exos vor der Erweiterung, die Schnatterente. Diese MP war für mich der perfekte Begleiter, um den Schaden meiner Sturmgewehr-Builds mit einem Boost auf die Feuerrate zu erhöhen. Auch Builds, die eher auf kritische Treffer gingen, waren hier gut bedient.

Das waren die alten Talente:

Anschwellendes Geschnatter – Jeder Schuss, der einen Gegner trifft, gewährt ihnen 1 % Feuerrate bis zu einem Maximum von 60 %. Wird beim Nachladen zurückgesetzt.

Entenmagazin – Tötungen mit dieser Waffe füllen 75 % des Magazins wieder auf und gewähren 10 Sekunden lang eine Stärkung. Während die Stärkung aktiv ist, erhöht jeder erfolgreiche Schuss die Magazinkapazität um 3 bis zu einem Maximum von 60. Das Töten eines Ziels verbraucht die Stärkung und füllt das erweiterte Magazin vollständig auf.

Plappermaul – Solange sie sich im Holster befindet, gewährt das Nachladen der Waffe innerhalb von 5 Sekunden nach einem Kill 10 Sekunden lang 15 % Feuerrate.

Hier im Vergleich das neue Talent:

Unaufhörliches Geschwätz – Wenn sie nachladen, erhöht sich die Feuerrate für dieses Magazin um 20 %, für jeden Gegner innerhalb von 20 Meter, maximal 5 Stapel. Tötungen füllen das Magazin um die Hälfte wieder auf.

Die Komplexität wurde deutlich entschärft und das beliebte Holster-Talent verschwand ebenfalls. Das neue Talent wirkt zwar trotzdem stark, kann aber bei den coolen alten Fähigkeiten der Waffe nicht mithalten, welche die Feuerrate und Magazin-Größe erhöht haben.

Was resultiert daraus? Die Exotics verlieren deutlich an Wert und Status. Auch das Raid-Sturmgewehr „Adlerträger“ hat es hart getroffen. Mit den neuen Talenten stärkt die Raid-exklusive Waffe nur noch die Verteidigung und gibt keine Boni auf den DPS (Schaden pro Sekunde). „kvrreddy1605“ meint auf reddit „Es ist nur noch ein weiteres Sturmgewehr mit einem besseren Skin“.

Vielen anderen Exos erging es ähnlich. „Sawyers Knieschoner“ erzeugt kein EMP mehr, sondern macht für ein paar Sekunden unverwundbar, wenn man aus der Deckung schießt. „Freiheit“, die exotische Handfeuerwaffe, konnte vorher den Pistolen-Schaden bei Treffern auf Schwachpunkten in ungeahnte Höhen treiben. Jetzt gibt sie Rüstung bei Kopfschüssen.

Spieler sind angefressen, wollen alte Exos wieder

Was sagen die Agenten dazu? Auf reddit tauschen sich die Spieler in zwei größeren Threads dazu aus, die zusammen um die 800 Kommentare gesammelt haben (4. März, 15 Uhr).

Vereinzelt finden sich Kommentare, dass die Änderungen zwar stark sind, die Waffen aber schon noch ihren Job machen. Mit ihren individuellen Talenten geben sie den Builds eine besondere Note, ohne dass sie die Balance kaputt machen.

Doch die meisten Kommentare pflichten den Thread-Erstellern bei, die mit den Änderungen überhaupt nicht zufrieden sind:

Neon_Red_Nights auf reddit: „Das Erste, das ich nach dem Einloggen geprüft hab, war die Änderungen meiner Exotics. Ich muss sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin. Ich freue mich nicht darauf, sie wiederzubekommen, geschweige denn, sie zu benutzen.“

Agent_Xhiro auf reddit: „Ich habe Spaß mit diesem Spiel, abgesehen von kleineren technischen Problemen. Ich mag die Atmosphäre und ich genieße die Story, jetzt sogar mehr als zuvor. Doch diese Änderungen waren unangebracht und ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht der einzige bin, der so denkt. Die Exotics wurden in einem Tag von „großartig“ zu Müll, das muss sofort zurückgesetzt werden. Inakzeptabel, besonders nach den Lektionen, die sie aus dem ersten Spiel gelernt haben sollten.“

Bleibt das so? Das müssen wir in den nächsten Wochen beobachten. Die Entwickler melden sich zwar öfter auf reddit und sind auch viel auf Twitter unterwegs, doch von solchen „Rant-Threads“, in denen die Spieler fast nur schimpfen, halten sie sich fern.

Die umfassenden Exo-Änderungen gehören zu dem Gear 2.0 dazu, große Überarbeitung oder ein Zurücksetzen der Talente dürften hier nicht zu erwarten sein. Zusammen mit dem unendlichen Fortschritts-System und der Menge an neuer Ausrüstung, suchen hier die Entwickler jetzt offenbar andere Wege, um den Agenten besondere Builds zu ermöglichen.

Die Verantwortlichen betonten allerdings im letzten Jahr immer wieder, dass die Exos sich mächtig und stark anfühlen sollen. Sollte sich die Meinung zu den Exotics in der Community verbreiten, könnte es gut sein, dass die Entwickler darauf reagieren.

Welche Exos habt ihr schon auf dem neuen Max-Level? Meint ihr auch, dass die exotischen Items jetzt zu schwach sind?