5.300 Dollar teurer Computer brennt durch, der Besitzer fragt aber erst einmal einen Chatbot, was so komisch riechen könnte

Ein Spieler riecht einen verbrannten Geruch, fragt erst einmal einen Chatbot um Hilfe. Der erklärt ihm, dass es sein Computer ist, der so riecht. Der Schaden ist aber bereits entstanden.

Ein Nutzer (bzw. dessen Vater) kaufte im Mai 2025 zum Start seines Jobs einen neuen Computer für 5.245 US-Dollar. Das war noch vor dem KI-Hype und den steigenden Preisen. Heute kostet allein die verbaute RTX 5090 mehr als der gesamte PC zusammen, schaut man sich die Preise auf Geizhals.de an.

Ein Jahr später ist der Computer ein Totalschaden. Das berichtet der Nutzer gegenüber dem Magazin TomsHardware.

Unser Titelbild ist ein Symbolbild, zeigt ähnlich geschmolzene Anschlüsse.

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KI als Ratgeber bei geschmolzener Computer-Hardware

Der Nutzer berichtet gegenüber dem Magazin TomsHardware, dass ihm kürzlich ein seltsamer Brandgeruch in der Nähe seines Computers aufgefallen sei. Doch anstatt direkt den Computer abzuschalten, habe er erst einmal einen Chatbot um Hilfe gefragt, was denn so komisch riechen könnte. Der Chatbot habe ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass es sein Computer wäre. So berichtet er:

Mir fiel ein seltsamer Brandgeruch in der Nähe meines Computers auf. Am nächsten Tag bemerkte ich, dass mein Bildschirm ständig flackerte. Ich nutzte daraufhin Claude, um das Problem zu ergründen, und das Programm wies auf die Grafikkarte hin. Daraufhin überprüfte ich die Kabel und stellte fest, dass sie stark geschmolzen und verbrannt waren. Ich habe meinen Computer sofort ausgeschaltet, sodass meine Grafikkarte hoffentlich noch funktionsfähig ist.

Diese Reaktion wird in der Community durchaus hitzig diskutiert. So fragt jemand, wie man bei einem Brandgeruch erst einmal die KI danach fragen könne und ein anderer ergänzt auf Reddit: „Die KI unterzieht alle einer Gehirnwäsche.“ Was beide damit sagen wollen: Die Leute seien mittlerweile so unselbstständig, dass sie immer lieber eine KI um Hilfe fragen würden.

Es gibt aber durchaus auch laute Gegenstimmen, die sagen: Was hätte er sonst machen sollen? Vermutlich habe die Person kaum Erfahrung mit Computern und da sei es die erste und schnellste Lösung, einen Chatbot um Hilfe zu fragen, anstatt auf Reddit gleich als dumm bezeichnet zu werden, weil man die Ursache nicht gleich erkannt hätte.

Wie ging die Sache weiter? Hier endet der Vorfall jedoch bislang nicht. Der Nutzer erklärte, dass es sich bei dem Computer um einen Fertig-PC handeln würde. Und eine Garantie-Anfrage sei vom Verkäufer und vom Hersteller der Grafikkarte abgelehnt worden. Der Verkäufer erklärte, da der Hersteller der Grafikkarte die Garantie abgelehnt habe, könne man selbst wenig tun.

Der Besitzer selbst erklärte aber auch, er habe wenig Lust auf eine neue RTX 5090, die dann am Ende wieder für die gleichen brandgefährlichen Probleme sorgen würde. Das Problem mit verschmorten RTX-Modellen ist übrigens kein Einzelfall. Bei einem Spieler ist dessen RTX 5090 wohl sogar im Leerlauf durchgebrannt.

Und in einem weiteren Fall war es zumindest nicht der Leerlauf, aber ein Lowend-Spiel im Pixel-Look. In diesem Fall wurde jetzt ein 10 Jahre altes Indie-Spiel zum Endgegner einer RTX 5090. Das ist immerhin eine Grafikkarte, die derzeit mehr als 5.000 Euro kostet. Nun hofft der Besitzer auf eine Reparatur seiner Grafikkarte: Ein 10 Jahre altes Spiel im Pixel-Look schmort die 5.000 Euro teure Grafikkarte eines Spielers durch, der hofft nun auf Reparatur