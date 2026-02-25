Tests zu WoW: Midnight – Wann kommen die ersten Metacritic-Reviews zum Addon?

Bis zum Release von WoW: Midnight ist es nicht mehr weit, doch bevor sich Fans für den Kauf entscheiden, wollen sie wissen, was die Reviews versprechen. Wir fassen euch deshalb die Eindrücke der ersten Tester zusammen.

Ab wann könnt ihr mit Reviews rechnen? WoW: Midnight hat zwei Release-Termine und dazu gehören:

Der Start des Early Access am 27. Februar 2026

Der Start für alle Spieler am 03. März 2026

Davor konnten Fans schon mal das langersehnte Housing-Feature austesten, aber so richtig in Midnight durchstarten und die Kampagne zocken – damit könnt ihr erst beim Early Access rechnen. Je nach Länge der Kampagne dauert das dann ungefähr 1 bis 2 Tage, je nach Schnelligkeit der Tester. Rechnet also mit den ersten Stimmen ca. am 28. Februar oder 01. März.

Sollte dies der Fall sein, werden wir unseren Artikel ergänzen und alle Stimmen zusammenfassen, um euch ein Gesamtbild der Stimmung zu geben.

WoW: Midnight – Der zweite Teil einer Trilogie

Worum geht es in WoW: Midnight? In der neuen Erweiterung „Midnight“ dreht sich alles um Xal’atath und ihren Angriff auf den Sonnenbrunnen der Blutelfen. Durch die Essenz des Leerenfürsten Dimensius konnte sie an neue Macht gewinnen, um nun ihre Ziele weiter verfolgen zu können.

Sollte sie den Sonnenbrunnen in die Finger bekommen, könnte die Leere eine neue Quelle der Macht erlangen. Damit wäre es für Xal’atath viel leichter, die Weltenseele von Azeroth zu korrumpieren.

Im Kampf seid ihr aber nicht allein, denn viele bekannte Helden wie Turalyon, Alleria und deren Sohn Arator sind am Start, um euch zu unterstützen. Es bleibt spannend, wie die Schlacht ausgehen wird, denn nach Midnight wird es noch eine letzte Erweiterung geben, die diese Trilogie abschließen wird.

Immerhin müssen Fans nicht mehr lange darauf warten, um sich auf ihr neues Abenteuer stürzen zu können. Midnight wird zum Release viel bieten, aber solltet ihr euch noch unsicher sein, für welche Edition ihr euch entscheiden solltet, könnt ihr gerne in unseren Release-Hub reinschauen: WoW Midnight: Release, Raids, Early Access – Alles zur nächsten Erweiterung