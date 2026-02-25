Tests zu WoW: Midnight – Wann kommen die ersten Metacritic-Reviews zum Addon?

CommunityNews
2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Tests zu WoW: Midnight – Wann kommen die ersten Metacritic-Reviews zum Addon?

Bis zum Release von WoW: Midnight ist es nicht mehr weit, doch bevor sich Fans für den Kauf entscheiden, wollen sie wissen, was die Reviews versprechen. Wir fassen euch deshalb die Eindrücke der ersten Tester zusammen.

Ab wann könnt ihr mit Reviews rechnen? WoW: Midnight hat zwei Release-Termine und dazu gehören:

  • Der Start des Early Access am 27. Februar 2026
  • Der Start für alle Spieler am 03. März 2026

Davor konnten Fans schon mal das langersehnte Housing-Feature austesten, aber so richtig in Midnight durchstarten und die Kampagne zocken – damit könnt ihr erst beim Early Access rechnen. Je nach Länge der Kampagne dauert das dann ungefähr 1 bis 2 Tage, je nach Schnelligkeit der Tester. Rechnet also mit den ersten Stimmen ca. am 28. Februar oder 01. März.

Sollte dies der Fall sein, werden wir unseren Artikel ergänzen und alle Stimmen zusammenfassen, um euch ein Gesamtbild der Stimmung zu geben.

WoW Midnight zeigt Gameplay – Alle neuen Features
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
WoW Midnight: 3 Dinge, die ihr vor dem Launch wissen solltet WoW hat ein neues Feature, das einen Social-Media-Account von euch sperrt WoW verrät, wie die neuen Raids schwerer werden – aber anders, als ihr denkt WoW: Die Housing-Zukunft im Interview – Mehr Dekorationen, neue Spielmodi und warum hartes Grinden wichtig ist 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen WoW: Die Housing-Zukunft im Interview – Mehr Dekorationen, neue Spielmodi und warum hartes Grinden wichtig ist WoW: Beliebtes Addon überlebt – ElvUI kehrt zurück Eines der besten WoW-Cinematics werden viele bald zum ersten Mal sehen WoW: Wer alle Housing-Items will, muss knallharte Raids spielen Die Fans von WoW trauern, denn der beste Modus kommt wohl niemals wieder Neues Spiel ehemaliger Blizzard-Entwickler lädt auf Steam zum Test ein, sieht aus wie Diablo als Battle Royale

WoW: Midnight – Der zweite Teil einer Trilogie

Worum geht es in WoW: Midnight? In der neuen Erweiterung „Midnight“ dreht sich alles um Xal’atath und ihren Angriff auf den Sonnenbrunnen der Blutelfen. Durch die Essenz des Leerenfürsten Dimensius konnte sie an neue Macht gewinnen, um nun ihre Ziele weiter verfolgen zu können.

Sollte sie den Sonnenbrunnen in die Finger bekommen, könnte die Leere eine neue Quelle der Macht erlangen. Damit wäre es für Xal’atath viel leichter, die Weltenseele von Azeroth zu korrumpieren.

Im Kampf seid ihr aber nicht allein, denn viele bekannte Helden wie Turalyon, Alleria und deren Sohn Arator sind am Start, um euch zu unterstützen. Es bleibt spannend, wie die Schlacht ausgehen wird, denn nach Midnight wird es noch eine letzte Erweiterung geben, die diese Trilogie abschließen wird.

Mehr zum Thema
1
WoW: Neuer Spielmodus in Midnight wird so hart, dass ihr ausloggen wollt
von Cortyn
2
WoW verrät, wie die neuen Raids schwerer werden – aber anders, als ihr denkt
von Cortyn
3
WoW: Das neuste Cinematic zeigt, dass Blizzard es noch immer drauf hat
von Cortyn

Immerhin müssen Fans nicht mehr lange darauf warten, um sich auf ihr neues Abenteuer stürzen zu können. Midnight wird zum Release viel bieten, aber solltet ihr euch noch unsicher sein, für welche Edition ihr euch entscheiden solltet, könnt ihr gerne in unseren Release-Hub reinschauen: WoW Midnight: Release, Raids, Early Access – Alles zur nächsten Erweiterung

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Oneshot Titelbild

Deutsche Twitch-Streamer starten Tabletop-Abenteuer zu WoW: Midnight, verheimlichen fünften Mitspieler

WoW Xalatath Midnight Cinematic Close Up titel title 1280x720

WoW Midnight: Early Access – Alles zum Start, Uhrzeit, Dauer und Voraussetzungen

WoW Arator Cinematic Sylvanas Grief titel title 1280x720

WoW: Das neuste Cinematic zeigt, dass Blizzard es noch immer drauf hat

WoW Human Paladin Flex Legion titel title 1280x720

WoW verrät, wie die neuen Raids schwerer werden – aber anders, als ihr denkt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx