Gamer wollte Spaß mit Freunden haben, organisierte selbst Turniere – Verdient jetzt Geld damit

Überall in Deutschland gibt es jede Woche kleinere und größere Turniere zu Super Smash Bros, bei denen ein Mann die Koordination leitet. Wir haben mit ihm über seine Anfänge als Turnier-Orga gesprochen und über die Besonderheiten der deutschen Smash-Community.

Sein geliebtes Hobby zum Beruf zu machen, ist für viele Spielerinnen und Spieler ein Traum. Wenn man so richtig für eine Sache brennt, möchte man oft so viel Zeit damit verbringen, wie es nur geht. Der Super-Smash-Bros-Fan David gehört zu den Leuten, die das verwirklichen konnten.

David ist nämlich professioneller Organisator von Turnieren zu Smash Bros, dem bunten und rasanten Brawler von Nintendo. Schon seit seiner Jugend organisiert er in Deutschland Turniere und ist mittlerweile bei einer E-Sport-Agentur tätig.

Wir haben mit David gesprochen und ihn über seine Anfänge und die Smash-Community ausgefragt.

Anfangs nur kleine Treffen mit Freunden zum Zocken

MeinMMO: Hallo, kannst du dich bitte unseren Lesern vorstellen?

David: Hi, ich bin David, online bekannt als TaDavidID. Und ich bin schon relativ lange in der Smash-Community dabei. Ich hab angefangen als TO, also als Turnier Organizer, und habe mich über die Jahre in den verschiedenen Bereichen für die Community eingesetzt.

Ich habe an verschiedenen Webseiten-Projekten mitgearbeitet, in Community-Programmen, die die Community verbessern oder nach vorn bringen sollen, öffnen für neue Spieler und auch für die Öffentlichkeit, damit die Community wachsen kann.

MeinMMO: Wann hast du deine Leidenschaft für Smash Bros entdeckt? Was waren deine ersten Berührungspunkte mit der Community?

David: Ich habe schon als Kind Smash Bros Brawl gespielt auf der Wii. Das war noch ab und zu mit Freunden einfach zum Spaß und wirklich mit dem kompetitiven Spiel habe ich mit Smash 4 angefangen für den 3DS.

Ich habe zu der Zeit auch schon Treffen organisiert für Streetpass Germany. Es gab über ganz Deutschland verteilt lokale Gruppen, die 3DS-Treffen organisiert haben. Und dort haben wir natürlich auch immer gemeinsam die neuesten Spiele gespielt.

Was ist der Streetpass? Es handelt sich dabei um eine besondere Kommunikationsfunktion des Nintendo 3DS. Es erlaubt Spielern, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, dass sie Daten und Spielinhalte aus ihren Games austauschen. Der 3DS kann dadurch außerdem im passiven Schlafmodus andere Geräte in seiner Nähe entdecken und auch ohne User-Input Content austauschen.

Als Smash 4 dann rauskam, habe ich dann ein Treffen gemacht, um zusammen zu spielen, ein Kleinturnier. Und das kam so gut an, dass ich das dann immer wieder wiederholt habe. Als Smash 4 dann für die Wii rauskam, dann habe ich auch dazu ein Turnier organisiert.

Das war meine erste direkte Berührung mit der Community, denn dann kamen Spieler auf mein Turnier und haben gefragt „Hey, warum ist das Regel-Set so und so?“.

Ich weiß noch, dass ich damals noch die Miis verboten hatte in meinem Regelwerk. Dann kam aber ein kompetitiver Spieler und hat gesagt „Hey, ich spiele aber Miis. Es gibt ein deutschlandweites Regelwerk, das sagt, dass Miis legal sind. Schau es dir an.“

So bin ich dann tiefer in die Community reingeraten und habe gesehen, aha, da gibt es ein System und eine Infrastruktur für die Community. Dann war ich recht schnell darin gefangen.

“Es wurden immer mehr Leute”

MeinMMO: Also waren deine ersten Turnie quasi „hausgemacht“, die du aus dem Wissen heraus organisiert hast, das du damals hattest?

David: Genau. Die ersten Turniere liefen nach dem Motto ab „Hey, ich habe hier sowieso meine Gruppe von Freunden. Wir treffen uns dann ein mal im Monat in einer Venue [Veranstaltungsort], die ist offen für alle. Und da ich das dann als Turnier angekündigt habe, habe es paar Leute mitbekommen, die schon in der Community waren und sind dann auch auf meine Turniere gekommen.

Es wurden immer mehr Leute. Ich habe auch jeden Monat oder jeden zweiten Monat ein Turnier veranstaltet. Es wurden immer mehr Leute, mehr kompetitive Spieler, die aus der Community auf mein Event kamen und dann ist das Schritt für Schritt zu einem echten Turnier geworden.

Auf der Seite GermanySmash.de hilft David der Community bei der Organisation und Koordination lokaler Events.

Also weniger „es treffen sich hier Freunde“, sondern mehr richtige Events. Wir hatten dann auch Sachpreise und ein wenig Social Media drumherum, wo wir das angekündigt hatten. Es gab zu der Zeit auch ein deutsches Forum, wo dann auch die Turniere publiziert wurden.

Und da drüber ist auch sehr viel Aufmerksamkeit auf die Turniere gefallen, sodass die Spieler überhaupt mitbekommen konnten, dass da was organisiert wurde.

MeinMMO: Wie alt warst du, als du dein erstes Turnier organisiert hast?

David: Oh, gute Frage. Es war 2015? Da muss ich etwa 18 gewesen sein. Ich hab davor aber auch schon anderes Zeug gemacht. Also die Streetpass-Events, die habe ich schon etwas früher organisiert. Und habe auch schon vorher mit der Gruga-Liga zu tun gehabt.

Das ist ein Pokémon-Event, die in einem großen Park die Pokémon-Spiele quasi offline gespielt haben. Es gab viele Cosplayer, die sich als Arenaleiter im Park verteilt haben, und die Spieler konnten dann mit ihrem 3DS in diesem großen Park herumlaufen, mussten die Arenen finden, mussten gegen die Arenaleiter kämpfen und sie besiegen.

Manche regionalen Turniere finden 1 mal im Monat statt, andere, wie dieses hier in Bremen, sind wöchentlich.

Sie haben dann einen Trainer-Pass-Sticker als Orden bekommen. Dieses ganze System habe ich auch schon mitentwickelt. Das war meine zweite Leidenschaft neben Smash. Das gibt es immer noch, aber ich bin nicht mehr im Team beteiligt.

“Jeder kann seine Freunde zusammentrommeln”, einige Regeln gibt es dennoch

MeinMMO: Du hast jetzt schon viele Jahre an Erfahrung im Bereich Turnierorganisation gesammelt und machst es mittlerweile auch professionell. Kannst du erklären, wie die Organisation abläuft? Was sind die wichtigsten Dinge, die man beachten muss?

David: Also als Überblick: Es gibt in Deutschland recht viele TOs und kleine Organisationen. Ich würde sagen, es sind so um die 20 einzelne Turnierserien, die meisten werden privat und einfach aus Spaß organisiert.

Es gibt kein übergeordnetes System, also keine Liga, kein offizielles Lizenzsystem, wo man sich bewerben müsste, wenn man ein Turnier organisieren möchte. Wenn man also will, kann man von jetzt auf gleich ein Turnier haben.

Es muss auch nicht qualitativ hochwertig oder hoch kompetitiv sein. Ich finde, jeder kann seine Freunde zusammentrommeln, vielleicht Flyer im Dorf auslegen, und dann kann man das schon machen.

In Main werden solche Turniere sogar vom Mainz-Gonsenheimer Turnverein TGM in einer schicken Location veranstaltet.

Smash ist auch ein relativ simples Game. Man braucht paar Monitore und Konsolen. Das kann im Zweifel aber auch jeder Teilnehmer mitbringen. Man braucht eine Location, die paar Tische und Stühle hat, Strom im Optimalfall. Aber sonst, für ein standardmäßiges Turnier ist nicht so viel Vorerfahrung notwendig. Ich habe auch mit 0 Vorerfahrung angefangen und es hat funktioniert.

Ab einer bestimmten Größe, 16 oder 32 Teilnehmer, gibt es schon 2-3 Sachen, die man beachten könnte. Dass man gewisse Event-Vorgaben erfüllen muss, dass man sich mit den anderen etwas abspricht, damit am selben Tag dann in der Nachbarstadt nicht ein anderes Turnier stattfindet.

Livestream ist auch immer gerne gesehen, damit man von außerhalb zuschauen kann. Aber das sind alles Zusatzoptionen, die Kirsche on Top. Wenn jemand sich wirklich dafür interessiert, Turniere zu organisieren, kann man das recht easy machen.

Wir haben auch ein Discord für Smash-TOs in Deutschland. Das heißt, wenn jemand einsteigen will, Fragen hat oder Hilfe braucht, dann wir da auch sehr gerne und viel geholfen.

Der Turnierkalender der deutschen Smash-Community ist sehr voll.

MeinMMO: Wie wird entschieden, welche Regeln in so einem Turnier gelten? Smash hat ja recht viele verschiedene Regel-Sets, die unterschiedliche Arenen, Charaktere oder Items ausschließen. Wie wird sich darauf geeinigt, was verwendet wird?

David: Das Regelwerk sorgt immer für hitzige Debatten (lacht). Hatten wir in den letzten Jahren auch immer wieder mal. Ich würde sagen, zu jetzigen Zeitpunkt hat sich ein Regelwerk etabliert, das eigentlich alle deutschen Turniere gleichermaßen verwenden.

Es sind 9 Stages, aus denen man wählen kann. Alle Charaktere sind erlaubt, alle Items sind verboten. Das ist recht simpel, das kann jeder verstehen.

Es kam ursprünglich aus den Niederlanden und es war so gut und unanfechtbar, dass schnell gesagt wurde „Wir nehmen einfach das“. Das hat sich jetzt auch weiterentwickelt zu einem europäischen Regelwerk, das eigentlich jedes Turnier in Europa benutzt.

Da bin ich sehr froh drum, dass es sich ein bisschen in eine Richtung entwickelt hat. Man muss jetzt nicht auf jedem Turnier erst mal rausfinden, welches Regelwerk gilt denn jetzt hier? Kann ich meinen Charakter überhaupt spielen? Muss ich irgendwie umplanen?

MeinMMO: Wie werden die Preispools bei solchen kleineren Turnieren aufgestellt und geregelt?

David: Also bei den meisten Turnieren wird der Preispool so geregelt, dass jeder Teilnehmer einen gewissen Betrag einzahlt. Der schwankt zwischen 3 bis 10 Euro pro Spieler. Die kleineren Turniere haben 3 bis 5 Euro, die größeren 10.

Das heißt, jeder Spieler zahlt den normalen Eintrittspreis fürs Ticket und dann halt noch den Preis-Pool-Betrag dazu. Der wird dann in den großen Pott geworfen und an die Gewinner ausgeteilt.

Meisten die Top 8, Top 5 oder Top 3. Die bekommen dann einen Prozentsatz davon. Zum Beispiel 60 %, 30 %, 10 %.

Durchstarten in Super Smash Bros. – Anlaufstellen und Stolperfallen

MeinMMO: Nehmen wir an, ich bin eine neue Smash-Spielerin und bin zum Beispiel gar nicht mal so schlecht mit Samus. Wie sollte ich jetzt vorgehen, wenn ich an Turnieren teilnehmen möchte?

David: Da wir kein Liga-System oder so haben, ist jedes Turnier eigenständig für sich. Das heißt, man kann sich wirklich für jedes Turnier separat anmelden. Du kannst dir aussuchen, welches Turnier dir am besten gefällt, ob es vielleicht in deiner Nähe ist, ob der Termin passt, und du kannst dich direkt anmelden.

Als neue Spielerin… Manche sagen, es ist einfacher, wenn man erst die kleineren Turniere mitmacht, weil es dann nicht so überwältigend ist. Man hat auch mehr Zeit, sich mit den Leuten auszutauschen und zusammenzuspielen.

Und wenn man dann paar kleinere Events mitgenommen hat und sich in der Community wohlfühlt, dann lohnt es sich auch auf paar der größeren Turniere zu gehen. Da kann man mehr von der Community lernen, sich auch in größeren Kreisen beweisen und seine Skills messen. Aber es jedem frei, wie mans macht.

Ich denke, es ist auch völlig ok, wenn man direkt auf ein großes Turnier geht, wenn man diese Erfahrung mitmachen möchte.

MeinMMO: Was sind so die größten Herausforderungen oder Stolperfallen bei der Organisation von Turnieren?

David: Die schwierigsten Herausforderungen, die man als TO hat, sind meistens eine geeignete Venue oder Location zu finden. Ab einer bestimmten Größe hat man Anforderungen, dass man genug Platz und Tische braucht.

Es braucht gutes Internet, es braucht Strom, es muss gut erreichbar sein. Es muss finanziell auch Sinn machen. Viele gute Venues kosten auch viel Geld, was die Tickets dann zu teuer machen würde. Und da eine gute Mischung zu finden für eine Location, die cool ist, aber nicht zu viel kostet, das ist mit die größte Herausforderung.

Dann finde ich das Vermarkten auch schwierig, die Betreuung der Social Media. Die Community ist recht nischig und abgeschlossen als Bubble. Von Außen bekommt man nicht viel mit, außer die Dramafälle, die vielleicht mal passieren.

Aber als TO diese Barriere zu durchbrechen, dass Nintendo-Fans, eSport-Fans, einfach nur Gaming-Fans davon mitbekommen, dass da ein Event geplant ist und es sich anschauen oder sich dafür anmelden, das ist noch recht schwierig.

Man kann Social Media Posts machen, vielleicht, wenn man Glück hat, auch Poster oder Flyer in der Uni. Aber es ist nie so einfach, vor allem, weil die meisten TOs keine Experten sind und es Hobby-mäßig machen.

Es ist schwer, alles gleichermaßen zu managen. Die eigentliche Organisation, den Live-Stream, Community Management. Das sind so viele einzelne Punkte, die bei einem richtigen Event wären das mindesten 5 separate Mitarbeiter, die das managen würden.

Bei einem Smash-Turnier ist das ein TO, der das balanciert. Und meistens ist es dann der Social-Media-Aspekt, der unter den Tisch fällt.

Offline-Community in digitalem Zeitalter – “Keine andere E-Sport-Community kann das von sich behaupten”

MeinMMO: Was hebt die Smash-Community deiner Meinung nach von anderen ab?

David: Der größte Unterschied der Smash-Community ist, dass sie sehr, sehr offline-fokussiert ist. Großer Teil passiert wirklich offline auf den Events. Es gibt natürlich Discord und Twitter, aber ein großer Faktor von der Interaktion der Spieler untereinander, wie sie sich treffen, Kontakte knüpfen, Freundschaften bilden, da passiert so viel auf den Offline-Events.

Keine andere Esports-Community, soweit ich das beurteilen kann, kann sowas von sich behaupten. Es hilft natürlich, dass es so viele Offline-Events gibt. Man wird aber auch von dem Spiel ein bisschen dazu gezwungen, es offline zu spielen, weil der Online-Modus… nicht so gut ist (lacht).

Wir haben da nicht wirklich eine Wahl. Wenn du das Spiel kompetitiv spielen möchtest, dann musst du zu Offline-Turnieren gehen, weil es kein geeignetes Online-System hat dafür. Aber das macht die Community meiner Meinung nach besonders und es ist eine Sache, die ich sehr daran schätze, weil Offline-Interaktionen viel persönlicher sind.

Online-Kontakte können recht sprunghaft sein. Man verliert sich schnell aus den Augen. Aber wenn man dann bei Offline-Turnieren alle paar Wochen dieselben Menschen sieht und da Verknüpfungen bildet, das hält besser.

MeinMMO: Was waren für dich die besten und unvergesslichsten Momente während der Smash-Turniere?

David: Momente hat es viele gegeben (lacht). Ok, mein liebstes deutsches Turnier von allen, die ich besucht habe, war Respawn Nr. 5. Das war 2017 und das Besondere daran war, dass vor dem eigentlichen Turnier ein Boot-Camp in derselben Location gab. Das Turnier war am Wochenende, Freitag bis Sonntag, und zum Boot-Camp konnte man schon am Montag anreisen.

Das heißt, man hat eine ganze Woche auf dem Event verbracht, hat dort in einer großen Halle auf Luftmatratzen geschlafen, hat zusammen gegessen, zusammen Zeit verbracht. Da ging’s nicht nur um Smash, sondern man hat alles Mögliche gespielt, Zeug zusammen unternommen. Das war bis heute meine liebste Turniererfahrung insgesamt.

Dann war ich bisher zweimal in Amerika für ein anderes Smash-Turnier. Dort sind die Turniere natürlich um einiges größer als hier in Deutschland. Das war sehr beeindruckend und eine super-geile Erfahrung. Wenn man diese riesengroße Bühne sieht, mit den besten Spielern der Welt und man sitzt da in der ersten Reihe und schaut zu. Das hat man vorher nur im Live-Stream gesehen.

Für die Vorstellung der Teams gibt es auf der Seite einen eigenen Bereich.

Ich bin da auch schon mal als Helfer dabei gewesen. Das heißt, ich habe auch schon die Insights kennengelernt, wie die TOs dort alles handhaben. Das ist eine sehr tolle Erfahrung, die ich jedem kompetitiven Spieler ans Herz legen kann. Also, dass man auch mal weit verreist für ein Smash-Turnier.

MeinMMO: Hast du noch abschließende Worte an unsere Leser?

David: Ich finde, die Smash-Community ist wirklich ein sehr besonderer und wertvoller Ort. Die Community ist super-offen für neue Spieler und Spielerinnen jeglicher Art. Ich kanns wirklich nur jedem empfehlen, der Smash cool findet und Spaß an dem Spiel hat oder allgemein Nintendo-Fan ist, sich mal die Community näher anzuschauen. Man kann vielleicht 1-2 Turniere besuchen oder online mal reinschauen in die Live-Stream.

Es ist wirklich eine sehr schöne Community. Alle, die sich dafür interessieren, können ja vorbeischauen. Und die besten Knüpfpunkte gibt’s bei uns auf der Webseite GermanySmash.de

Wir bedanken uns bei David und wünschen ihm noch viel Erfolg bei der Organisation seiner Turniere!

