Nintendo beendet Smash World Tour – Organisatoren verlieren „hunderttausende Dollar“

Gemeinsam trug man bereits in diesem Jahr die erste offizielle lizenzierte Meisterschaft in Super Smash Bros. in Nord Amerika aus. Wahrscheinlich werden auch in Zukunft Veranstaltungen mit diesem Partner durchgeführt.

Wie sieht es in Zukunft mit Smash Bros Events aus? Während die Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam der Smash World Tour beendet wurde, gab Nintendo auf Twitter bereits am 18. November 2022 die Partnerschaft mit Panda bekannt.

Weiter hätten die Organisatoren eine Nachricht von Nintendo erhalten, dass eine Lizenz notwendig sei, um kommerzielle Events mit ihren Spielen durchzuführen. Smash World Tour habe die Bedingungen in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien nicht erfüllt und die internen Partnerrichtlinien gebrochen, wehalb keine Lizenz an die Organisatoren des Events vergeben werde.

Daraufhin meldeten sich auch die Organisatoren gegenüber Kotaku zu Wort und antworteten auf Nintendos Statement. Laut ihrer Aussage hätten sie mehrmals bei Nintendo nachgefragt, ob sie die Folgen einer Absage der Events in 2022 und der Tour 2023 bedacht hätten, was Nintendo angeblich bejahte.

Leider konnten wir nach mehrmaligen Gesprächen mit der Smash World Tour und nach eingehender Prüfung, wie wir sie bei jedem potenziellen Partner durchführen, mit der SWT keine Vereinbarung über eine vollständige Saison in 2023 treffen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen auf die Spieler, die bereits ihre Teilnahme geplant hatten, hat Nintendo keine Änderungen oder die Absage der verbleibenden Veranstaltungen im Jahr 2022, einschließlich der Meisterschaftsveranstaltung 2022, gefordert.

Ohne Vorwarnung erhielten wir in der Nacht vor Thanksgiving von Nintendo die Nachricht, dass wir nicht mehr weiter agieren können. Das war besonders schockierend, wenn man bedenkt, wie wir in den letzten zwölf Monaten mit Nintendo verhandelt haben. Seitdem haben wir rund um die Uhr daran gearbeitet, die richtigen logistischen Schritte zu unternehmen und diese Erklärung mit der richtigen rechtlichen Unterstützung vorzubereiten.

Was sagen die Organisatoren dazu? In dem Twitter-Post wird auf ein offizielles Statement auf der amerikanischen Publishing-Webseite Medium verwiesen. Dort erklären die Organisatoren im Detail, wie die Zusammenarbeit mit Nintendo verlief und wieso es nun zum Abbruch der Smash World Tour kam.

Jedoch gaben am 29. November 2022 die Organisatoren auf Twitter bekannt, dass die Tour 2023 und sämtliche Veranstaltungen in 2022 gestrichen werden.

Die aktuelle Smash World Tour ist abgesagt und auch die Events in 2023 werden nicht stattfinden. Die Organisatoren und Nintendo äußern sich in Statements zu den Gründen. Probleme bei der offiziellen Lizenzierung der Veranstaltung scheinen eine große Rolle gespielt zu haben.

