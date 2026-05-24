Warum lieben viele Spieler Subnautica 2, obwohl alle Unterwasser-Level hassen?

Seit einigen Tagen können Spieler endlich in Subnautica 2 abtauchen. Doch warum ist es erfolgreich, während Unterwasser-Level gehasst werden?

Am 14. Mai 2026 war es nach 12 Jahren endlich so weit: Subnautica 2 hatte Release. Es war lange Zeit das meistgewünschte Spiel auf Steam und konnte zu seiner Veröffentlichung direkt mit 450.000 Spielern starten. Schon der Vorgänger war ein Erfolg bei den Spielern, weswegen der 2. Teil so heiß erwartet wurde.

Doch warum eigentlich? Das gesamte Spiel findet unter dem Meeresspiegel statt, bekanntlich ein Ort, der von vielen Spielern abgelehnt wird. Unterwasser-Level sind in den allermeisten Fällen unbeliebt in Spielen.

Das liegt unter anderem daran, dass die Steuerung des Spiels nicht für das Wasser konzipiert ist und so die Spieler in ihrer Bewegung auf eine Art und Weise eingeschränkt sind. Es kommen Faktoren wie wenig Luft, eine fehlende Orientierung und die Vorteile von Gegnern hinzu.

Die Subnautica-Spiele sind ein einziges Unterwasser-Level. Was macht es also anders, um so beliebt zu sein?

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Wasser als Basis des Spiels und nicht als Hindernis

Der wohl größte Pluspunkt in Subnautica ist genau das, was in anderen Spielen stört: Wasser. Oder eher: der Umgang mit Wasser im Spiel.

In den meisten Spielen sind Unterwasser-Level fast schon eine Bestrafung, denn der Charakter bewegt sich langsamer oder eingeschränkt. In Subnautica ist genau das Gegenteil der Fall: Die Bewegungen unter Wasser fühlen sich fast wie Fliegen an, denn der Protagonist passt sich mit seinen Schwimmbewegungen perfekt dem Wasser an und kann sich in alle Richtungen ausbreiten.

Auch andere Fortbewegungsmittel in Subnautica sind gut an die Umgebung angepasst und lassen die Spieler schnell von A nach B kommen.Besonders die riesigen U-Boote sorgen dafür, dass man sich als einzelner Taucher nicht mehr unterlegen im Wasser fühlt.

Keine Luft ist kein (wirkliches) Problem

Zwar ist wie in anderen Spielen auch in Subnautica die Luft begrenzt, doch hier wird es nicht unbedingt als störendes Element wahrgenommen, sondern eher als Spannungselement.

Ist man trotzdem davon gestört, ist es leicht, das Problem zu lösen, da es genug Upgrade-Möglichkeiten gibt, um einen größeren Sauerstoff-Tank zu bekommen. Außerdem lässt sich der Sauerstoff in der Basis oder auch in den verschiedenen Fahrzeugen wieder auffüllen. Spieler müssen also nicht zwangsweise zur Oberfläche schwimmen, sondern haben andere Möglichkeiten, um an Luft heranzukommen.

Eine volle Welt zum Entdecken

Die Welt von Subnautica ist im Vergleich zu vielen Unterwasser-Leveln vollgepackt zum Entdecken. Es können zahlreiche Materialien, Lebewesen und Bauten erkundet werden, die sich in einer bunten und reichen Welt präsentieren.

Während Unterwasser-Level in anderen Spielen dafür da sind, durchquert zu werden, lädt Subnautica zum Verweilen ein.

Wenn ihr gerade in Subnautica 2 abtaucht, findet ihr auf MeinMMO alle möglichen nützlichen Tipps in unseren Guides:

Insgesamt lässt sich sagen, dass Unterwasser-Level den Spielern meist etwas wegnehmen und sie durch fehlende Bewegungsmöglichkeiten einschränken. Die Subnautica-Spiele tun genau das Gegenteil, indem sie den Spielern die nötigen Mittel geben, um sich frei im Wasser bewegen zu können.

Spielt ihr Subnautica 2? Wenn ja, wie findet ihr es? Schreibt es uns in die Kommentare!

Der Hype um Subnautica 2 war schon Jahre vor dem Release riesig. Doch warum freuten sich so viele Spieler auf das Spiel? Diese Frage beantworten wir in diesem Artikel: Nach 12 Jahren kommt endlich Subnautica 2 – Warum freuen sich so viele auf das Spiel?