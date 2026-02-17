Wasser-Level in Spielen sind der Endgegner, vor dem viele Gamer Angst haben

Wasser-Level in Spielen sind der Endgegner, vor dem viele Gamer Angst haben

Wasser-Level in Spielen werden von vielen Spielern gehasst. MeinMMO hat sich auf die Suche nach möglichen Gründen gemacht und stellt sie euch hier vor.

Der Artikel erschien ursprünglich im April 2025. Wir haben ihn zur Wiederveröffentlichung neu aufbereitet.

Egal ob in Mario-, Sonic- oder sonstigen Spielen. Wasser-Level gibt es in vielen Spielen, werden aber von den meisten Spielern gehasst. Wir haben uns mit den Gründen der Abneigung gegenüber Wasser-Leveln auseinandergesetzt.

Das Spiel Subnautica spielt komplett unter Wasser. Ein Alptraum für jeden Wasser-Level-Hasser:

Subnautica 2: Der erste Trailer zum neuen Survival-Spiel unter Wasser
Keine Luft

Wasser-Level können sich manchmal wie eine zeitbegrenzte Mission anfühlen. Die Protagonisten können größtenteils nicht unter Wasser atmen und können nur eine begrenzte Zeit die Luft anhalten.

Die Luftleiste kann dann mit Luftblasen wieder aufgefüllt werden oder es muss ständig an die Oberfläche geschwommen werden, um neue Luft zu holen. Das sorgt für Stress bei den Spielern. Sie sind somit gezwungen, das Level schneller zu durchqueren, und sind dabei ständig auf der Suche nach der nächsten Möglichkeit, zu atmen.

Damit ist auch keine entspannte Erkundung des Levels möglich, denn die Gefahr der fehlenden Luft sitzt einem ständig im Nacken.

Bewegungseinschränkung des Spielers

Ein Wasser-Level hat eine ganz andere Beschaffenheit als die meisten anderen Level, da die Protagonisten schwimmen müssen. Wo die Spielfigur noch in anderen Leveln laufen, sprinten und springen konnte, kann sie jetzt nur noch genau eine Bewegung tun: vorwärts schwimmen.

So sind in den meisten Fällen keine Angriffe möglich oder die Spielfigur hat plötzlich ganz andere Fertigkeiten. Alles Dinge, an die sich die Spieler zunächst anpassen müssen.

Da ein Wasser-Level überwiegend nur kurz ist oder die Wasserbegebenheiten nur eine Welt lang andauern und ansonsten nicht in dem Spiel vorkommen, müssen sich die Spieler auch nur für diese kurze Zeit an das Wasser gewöhnen. Das kann zu Frust bei den Spielern sorgen, schließlich brauchen sie die neu erlernten Fähigkeiten nur das eine Mal.

Die Steuerung ist außerdem meist nicht ausreichend an die Begebenheiten des Wasser-Levels angepasst oder passt nicht zu dem restlichen Spiel. So ist Sonic beispielsweise in seinen Jump’n’Run-Spielen eigentlich super schnell, in der Unterwasserwelt ist seine Geschwindigkeit jedoch heruntergedrosselt. Das passt nicht wirklich zu dem blitzschnellen Igel und nimmt einen großen Aspekt des Spiels in den Wasser-Leveln heraus.

Fehlende Orientierung

Da sich die Wasserlevel von den herkömmlichen Leveln des Spiels unterscheiden und sie meist ganz anders durchquert werden müssen, fehlt den Spielern dabei häufig die Orientierung.

Außerdem sind die Spieler dem Level und seinen Begebenheiten komplett ausgeliefert. Beispielsweise kommen Strömungen dazu, die die Bewegung massiv beeinflussen und den Spieler wegtreiben können.

Hinzu kommt, dass unter Wasser eine richtige Lichtquelle fehlt, falls der Protagonist keine bei sich trägt. So erschwert sich die Orientierung der Spieler noch mehr.

Wasser-Level in Horizon Forbidden West
In Horizon Forbidden West sind die Hologramme die einzige Lichtquelle.

Gegner sind im Vorteil

Gegner haben in Unterwasser-Leveln einen großen Vorteil gegenüber den Spielern. Sie sind viel besser an die Umgebung angepasst und können so auch besser angreifen.

Während der Spieler noch mit der Steuerung zu kämpfen hat, muss er sich gleichzeitig vor den Angriffen der Feinde schützen.

Angst vor Wasser: Thalassophobie

Ein etwas anderer Grund, der nicht unbedingt etwas mit dem Design der Wasserlevel zu tun hat, ist die Thalassophobie oder auch Aquaphobie. Es ist die Angst vor Wasser.

Damit Betroffene Angst bekommen, müssen sie noch nicht mal in der Nähe von „echtem“ Wasser sein. Meist reicht es schon, wenn die Situation simuliert ist, so wie beim Spielen eines Unterwasser-Levels.

Hauptproblem der Wasser-Level scheint nicht das Wasser selbst zu sein. Es gibt viele Spiele, wie beispielsweise Subnautica, die sich einer hohen Beliebtheit erfreuen, obwohl sie nur im Wasser stattfinden.

Es ist eher der Wechsel von „normalen“ Leveln zu den Wasserleveln, der den Frust der Spieler hervorrufen kann, da sie sich auf ganz andere Begebenheiten einstellen müssen.

Wie findet ihr Wasser-Level? Schreibt es uns in die Kommentare! Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Heiltränke rot und Manatränke blau sind? MeinMMO-Autorin Caroline Fuller hat euch die Frage in diesem Artikel beantwortet: Wieso sind Heiltränke rot und Manatränke blau?

Rainbow Six Siege Castle Clown Skin, Siege X Hintergrund

Drunken-Style
#1238428

Wasserlevel sind in der Regel kein Problem für meine Thallasophobie aber Subnautica ist mein absoluter Endgegner, ich liebe dieses Spiel und die Atmospähre aber es ist schlimmer als jedes Horrorspiel welches ich jemals gespielt habe.

0
Gummipuppe
#1238412

Ich kann den Artikel komplett nachvollziehen und habe zwei Wasserlevel Traumata 😅

1.) Sonic The Hedgehog auf dem Mega Drive – die Jagd nach der nächsten Luftblase hatte mich lange auch im Schlaf verfolgt….Uuuoaaa

2.) Der nächste Knackpunkt, warum ich heute noch ungern, bei zBsp Horizon Zero Dawn/Forbidden West oder einem Far Cry, in die Fluten eintauche, ist Tomb Raider. Die Unterwasser-Level waren für mich in TR immer Stress pur, diese Hilflosigkeit, Krokodile, Luftknappheit, ich habe diese Abschnitte wirklich gehasst!

Bei The Witcher 3 hielt sich meine Angst komischerweise in Grenzen. Nachdem ich heraus fand, wie sich die Sirenen und Ekhidnas schnell um
die Ecke bringen lassen, war das abtauchen der Schmugglerverstecke kein Problem mehr.

0
