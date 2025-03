Wieso sind Heiltränke rot und Manatränke blau?

In Videospielen gibt es manche Regeln, die über die verschiedensten Titel hinausgehen und in der Allgemeinheit von Spielern universell verstanden werden. Regeln, die nicht hinterfragt werden, die sich auf so gut wie jedes Spiel übertragen lassen und ohne eine Erklärung funktionieren – Oder wisst ihr etwa nicht, was ein roter Trank macht?

Wer verschiedene Videospiele spielt, wird vermutlich mitbekommen haben, dass Heiltränke oder Tränke mit Bezug auf Vitalität fast immer rot dargestellt werden und Manatränke, oder Tränke mit Bezug auf Magie in Blau.

Beispiele dafür finden wir in Spielen wie Elden Ring (siehe unten), World of Warcraft, Baldur’s Gate 3, oder auch Dungeons & Dragons. Ein allgemeines Verständnis, das auf viele verschiedene Spiele übertragbar ist.

Um die Frage zu klären, warum Rot für Heilung und Blau für Magie steht, ist ein wenig Wissen aus der Farbtheorie in Bezug auf Game Design nötig. Was sich wie trockene Theorie anhört, ist jedoch verständlicher und logischer als man denkt.

Na, welcher dieser Tränke aus Elden Ring ist wohl der Heiltrank?

So entwickelte sich im Laufe der Entwicklung von Videospielen als Medium eine Art unterbewusste Farbsprache, die fast jeder versteht, der sie regelmäßig spielt. Doch wie entstand dieses Verständnis? Und wie wird welche Farbe in Videospielen eingesetzt?

Farben werden in der visuellen Sprache von Videospielen eingesetzt, um Informationen zu vermitteln. Sie dienen als Signale, die den Spielern auf den ersten Blick zeigen sollen, was sie von etwas zu erwarten haben. Das Spiel muss weniger durch Text oder Dialog erklären, was durch das Prinzip „Show, don’t tell“ (auf Deutsch „Zeigen, nicht erzählen“) für bessere Immersion sorgt.

Was bedeuten bestimmte Farben in Videospielen?

Die Bedeutung einzelner Farben wurde nie offiziell „bestimmt“ oder zufällig zugeordnet. Stattdessen liegt sie in der Natur und Kultur und erzielt daher bei vielen Menschen die gleiche Wirkung.

Grün und Rot

Die Farben Grün und Rot werden oft mit Leben in Verbindung gebracht. Grün steht für Gras, Pflanzen und die Natur. Rot steht für Blut, Verfall, aber auch Leidenschaft und Mut. Lebensbalken sind oft in Grün und/oder Rot gehalten und viele Spiele nutzen eine rote Vignette am Bildschirmrand, um genommenen Schaden zu verdeutlichen. Aus diesem Grund wird ein roter Trank mit Heilung und Vitalität in Verbindung gebracht.

Blau

Blau kommt in Videospielen häufig in Bezug zu Magie vor. Es ist die Farbe des Himmels und Meeres und steht außerdem für Gelassenheit und Fokus. Mana ist eine Ressource, die Nutzer von Magie benötigen, wenn ihnen nur eine begrenzte Menge an Zauberkraft zur Verfügung gestellt wird.

Das Konzept von Mana in Videospielen stammt hauptsächlich aus den südostasiatischen Kulturen, wo Mana als eine heilige Kraft mit übernatürlichem Ursprung gilt. Dieser Einfluss der ozeanischen Kultur in Verbindung zur Kontrolle einer übernatürlichen Macht der Natur ist der Ursprung und Grund dafür, warum ein blauer Trank mit Magie und/oder Mana in Verbindung gebracht wird.

Gelb und Weiß

Die Farben Gelb und Weiß werden in Spielen für Informationen und Navigation genutzt. Sie werden gerne in UIs eingesetzt, um Sachen hervorzuheben oder zu markieren, aber auch in der Umgebung, um die Richtung anzugeben. Sie sind hell und auffällig und fallen somit schnell ins Auge. Sowie weiße Sterne am dunklen Nachthimmel oder ein Licht aus einer Lampe, die den Weg zeigt.

Lila

Lila wird in Spielen oft für unbekannte und unnatürliche Einflüsse benutzt. In manchen Fällen ist es eine sekundäre Farbe der Magie aus einer „korrupten“ Quelle. Es ist eine Farbe, die in der Natur selten vorkommt und zu früheren Zeiten sehr teuer war. Aus diesem Grund gilt die Farbe als ein Zeichen der Monarchie, Korruption und Macht. Außerdem wird sie oft für Gift benutzt.

Natürlich gibt es weitere Faktoren, durch die die Wirkung von Farben beeinflusst werden kann. Die Sättigung einer Farbe (wie grell oder gedämpft sie ist), die Farbpalette (der Einklang der verwendeten Farben) und der Kontext einer Farbe innerhalb einer Geschichte können ihre Wirkung noch deutlich beeinflussen.

Allerdings sollte dieser kurze Exkurs in die Farbtheorie von Videospielen die Frage klären, warum Heiltränke rot und Manatränke blau sind. Vielleicht könnt ihr nun sogar andere Tränke in ihrer Farbgestaltung besser nachvollziehen. Beim Loot gibt es übrigens auch einen festen Farb-Code: Warum ist der Loot eigentlich immer Weiß, Grün, Blau, Lila und Gold?