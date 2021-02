In Pokémon GO läuft aktuell noch das Valentinstagsevent 2021. Dabei gibt es aber Stress rund um die Sammler-Herausforderung. Ist die wirklich fair?

Das ist das Valentinstagsevent: Noch bis zum 18. Februar läuft in Pokémon GO das Event rund um den Valentinstag. In dem Zeitraum gibt es Boni rund um pinke Pokémon und das neue Monster Somniam feiert seinen Release.

Es gibt aber auch eine Sammler-Herausforderung. Dafür muss man 12 Pokémon fangen, die innerhalb des Events vermehrt auftauchen. Das Problem: Für mindestens 4 der Pokémon muss man Raids machen.

Neue Sammlung in Pokémon GO spaltet die Community

Um dieses Problem geht es: Bei den 12 Pokémon sind 4 Monster dabei, die ihr aktuell fast ausschließlich durch Raids bekommt:

Latias

Latios

Psiana

Nachtara

Dazu kommt noch Mamolida, welches nur in Raids und Quests vermehrt erscheint. Die Quests dazu lauten „Fange 20 Liebiskus“ oder „Gewinne 2 Raids“.

Wenn ihr also die Sammler-Herausforderung abschließen wollt, müsst ihr auf jeden Fall Raids absolvieren. Das ist einigen Trainern ein Dorn im Auge, denn dadurch lockt Niantic die Spieler wieder zum Ausgeben von Geld – so zumindest die Annahme einiger Trainer.

Um diese Sammler-Herausforderung geht es.

Wir fassen hier einige Stimmen zusammen:

Ok_Albatross6576 schreibt auf reddit: „Die Sammler-Herausforderung sieht mehr nach Stress, anstatt nach Spaß aus.“

Landosystem antwortet darauf: „4 Raid-Pässe für ganze 2 Lade-TMs! Natürlich bekommt man mehr davon, wenn man nur 5-Sterne-Raids macht, aber das ist ja egal.“

Xpiya schreibt bei uns auf MeinMMO in die Kommentare: „Ich hab mich über die 3 Fernraidpässe gefreut, bekomm dann aber direkt eine Sammelquest bei der ich mindestens 4 Raids machen muss, um sie abzuschließen. Also bekomme ich was geschenkt und postwendend ist die Sammelquest so ausgelegt, dass ich das, was ich geschenkt bekommen habe, nutzen muss.“

KarlDieter schreibt in unsere Kommentare: „Also muss man für die Sammler-Aufgaben 4 Raids machen? (2x Legendäre + 2x Evoli-Entwicklung). Schönen Dank, die Ideen werden immer besser von Niantic.“

Ist das wirklich ein so großes Problem? Zunächst muss man erwähnen, dass man garantiert nur 2 Raid-Pässe investieren muss. Latias und Latios gibt es auch als Belohung aus der PvP-Liga – da allerdings nicht garantiert. Nachtara und Psiana muss man allerdings zwingend aus Raids fangen.

Dazu kommt, dass es jeden Tag einen kostenlosen Raid-Pass gibt, den man auch hierfür investieren kann. Hinzu kommen noch regelmäßig die geschenkten Fern-Raid-Pässe. Zum Valentinstagsevent gab es beispielsweise 3 neue Fern-Raid-Pässe geschenkt.

Allerdings kann man auf der Gegenseiten argumentieren, dass man sich aufgrund der Corona-Pandemie nicht mit anderen Trainern bei Raids verabreden und auch generell das Haus eher selten verlassen sollte. Man soll also eher auf die Fern-Raid-Pässe setzen und dort das Geschenk von Niantic direkt reinvestieren.

In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Sammler-Herausforderung, die durchaus seltene Pokémon beinhaltet haben. Unterm Strich musste man dafür aber bisher nicht so viele Raids absolvieren. Die Forschung zum Valentinstag ist in diesem Fall also schon „am schlimmsten“.

Stimmt in unserer Umfrage ab

Wie steht ihr dazu? Wir binden euch hier eine Umfrage ein. Findet ihr die Sammler-Herausforderung gelungen oder meint ihr, dass man dafür zu viele Raids absolvieren muss? Stimmt hier ab:

Welche Alternativen könntet ihr euch vorstellen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!

Wie geht es weiter? Im Februar steht noch die große Kanto-Tour an, die eine Menge neuer Shinys ins Spiel bringt. Ein entsprechendes Ticket dafür kostet 12 Euro.

Außerdem gibt es noch ein Kanto-Event und Raid- und Rampenlichtstunden für diesen Monat. Es gibt allerdings auch schon einen Ausblick auf den kommenden Monat. Dort gibt es erste Teaser für einen Community Day:

