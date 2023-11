Stollos hat einen miesen Ruf in Pokémon GO – Warum eigentlich?

Stollos war lange ein Pokémon, das viele Trainer standardmäßig in wichtige Kämpfe bei Pokémon GO schickten – sehr zum Ärger anderer Spieler. Warum?

Was ist das für ein Pokémon? Stollos stammt aus der dritten Spielgeneration und gehört den Typen Stahl und Gestein an. Es entwickelt sich aus Stollunior und Stollrak.

Das Monster stellt eine Art Stahl-Dinosaurier dar und sieht auch nicht gerade ungefährlich aus. Man würde sich nicht wundern, wenn es ein extrem starker Angreifer in Pokémon GO wäre.

Ist es aber nicht.

Tatsächlich kann Stollos eine Menge einstecken, aber kaum austeilen. Zahlreiche andere Monster ziehen in Sachen Angriffskraft an ihm vorbei – sowohl beim Gesteins- als auch beim Stahl-Typ. Weder sein Angriffswert, noch sein Move-Set eignen sich, um in Raids so richtig effektiv zu sein.

Dennoch sah man lange Zeit dauernd Trainer, die Stollos in den Kampf schickten. Und das brachte ihm einen miesen Ruf ein.

Warum viele Trainer Stollos in den Kampf schickten

Warum nutzten Trainer Stollos in Raids? Startet man einen Raid in Pokémon GO, schlägt einem das Spiel ein Team für den Kampf vor. Und über eine lange Zeit war Stollos eines der Pokémon, die sehr oft vorgeschlagen wurden.

Allerdings lag das vor allem daran, dass es mit viel Defensive aufwarten kann, also lang durchhält. Doch in Sachen Schaden austeilen, da hat es deutliche Schwächen gegenüber anderen Pokémon.

Da wird die starke Ausdauer sogar zur Schwierigkeit, denn so lange Stollos aktiv ist, wird eben weniger Schaden angerichtet, als bessere Angreifer leisten könnten.

In sehr gut gefüllten Raid-Lobbys ist das kein großes Problem, da andere Trainer das unter Umständen auffangen können. Doch gerade, wenn man mit wenigen Mitspielern in einen Raid geht, kann die richtige Teamzusammensetzung entscheidend sein. Und mit Stollos liegt man im Grunde immer falsch – auch, wenn das Spiel es selbst vorschlägt.

Gibt es eine Ausnahme? Nur bedingt: Stollos hat eine Mega-Entwicklung, die den Gesteins-Typ abgibt und nur noch als Stahl-Monster fungiert. Aber: Es wird in Sachen Schaden immer noch von Monstern wie Dialga, Metagross und Crypto-Stalobor überflügelt.

Dennoch kann es in Ausnahmen nützlich sein, denn Mega-Stollos boostet andere Stahl-Attacken. Angenommen, man spielt mit anderen Trainern zusammen, die alle starke Stahl-Angreifer in den Kampf schicken, dann kann Mega-Stollos die wiederum boosten und zum Erfolg beitragen.

Insgesamt ist Stollos aber, leider, in der Regel keine gute Wahl für den Angriff.

Was für Monster benutzt ihr am liebsten in Pokémon GO? Erzählt es uns in den Kommentaren!

